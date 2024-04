Márquez consigue su 'pole' número 93, la primera con Gresini

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) ha vuelto a la 'pole position' más de un año después de la última vez que lo hiciera, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera.

BACK ON POLE! ??@marcmarquez93 takes his first pole with @GresiniRacing and the 93rd of his career! ?



A special one indeed!?#SpanishGP ???? pic.twitter.com/oyMIobAVH5