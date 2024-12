Mario Hezonja responde a las críticas después de una jornada polémica en la Liga Endesa: "Bienvenidos al deporte profesional, tuiteros españoles"

El Real Madrid se puso serio este domingo para vencer (90-77) al líder Unicaja en la jornada 10 de la Liga Endesa, mientras que el Barça doblegó (86-79) al UCAM Murcia para enderezar el rumbo y aprovechar ese duelo directo en la zona alta.

IBAKA

Al final del encuentro entre el Real Madrid y el Unicaja, el jugador internacional español Serge Ibaka fue descalificado por agredir al ala-pívot del Unicaja Osetkowski.

La jugada fue muy aparatosa y acabó con ambos jugadores cayendo contra las personas que se encontraban detrás de la canasta. También fueron descalificados los jugadores del Unicaja Ejim y Tyson por invadir la cancha.

JUSTIN ANDERSON

Antes de la jugada de Ibaka en el Wizink Center se produjo la expulsión del jugador del Barça Justin Anderson por una acción con Dylan Ennis.

Después de alguna jugada donde se estaban buscando el uno al otro, Anderson finalmente fue el primero en reaccionar contra el jugador del UCAM Murcia tras una canasta del escolta del equipo murciano.

"Otro problema para nosotros, porque de nuevo nos hemos tenido que juntar y hacer que cada uno diera un poquito más", lamentó el entrenador del Barcelona, Joan Peñarroya, al término del partido.

TXUS VIDORRETA

Pero todo comenzó el sábado por la noche cuando llamó la atención la curiosa celebración del entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, tras derrotar al Hiopos Lleida.

Vidorreta juntó las manos y las puso sobre la oreja haciendo el gesto de dormir. Al término del encuentro explicó en rueda de prensa que miembros de la plantilla del club catalán espió la conversación de Vidorreta a sus jugadores durante un instant-replay.

“Me ha ofendido mucho encontrarme con un entrenador enfrente que no tiene respeto por los entrenadores que llevamos tantos años en la Liga”, dijo Vidorreta

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, se mostró molesto con la situación que se vivió al final del tercer cuarto tras la descalificación del técnico del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, y dijo que se dirigió hacia él "provocando y faltando al respeto”.

“A Txus no le he dicho nada en todo el partido y solo he hecho mi trabajo”, afirmó el entrenador del Lleida, quien consideró que su actitud en el partido fue "excelente y no todos pueden decir lo mismo hoy”.

HEZONJA

El jugador del Real Madrid, Mario Hezonja, salió al pasado de las críticas por esta sobresaltada jornada en la ACB.

"Bienvenidos al deporte profesional tuiteros españoles. Cuando no lo entendemos venimos aquí con los motivos personales y vocabularios en muchos casos que no tienen nada que ver con la realidad. La Liga ACB es de lejos la mejor liga nacional de Europa y seguirá siéndolo, gracias", apuntó en su red social 'X'.

