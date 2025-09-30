FÚTBOL
Marco Asensio 'vuelve' al club de sus inicios
Marco Asensio ha anunciado que se incorpora a la directiva del CF Platges de Calvià, el club donde jugó en categorías inferiores antes de dar el salto al Mallorca.
El futbolista del Fenerbahçe Marco Asensio ha anunciado que se incorpora a la directiva del CF Platges de Calvià, el club donde jugó en categorías inferiores antes de dar el salto al RCD Mallorca.
El mallorquín se une a la entidad de la mano de "un equipo profesional", según indica en la publicación de sus redes sociales, y se muestra "orgulloso" de continuar "una historia en casa".
Asensio asegura que se trata del "inicio de un proceso deportivo y social que busca construir un proyecto con identidad, compromiso y visión de futuro" en su municipio natal.
Para el actual jugador del Fenerbahçe, el objetivo primordial es "mejorar y profesionalizar todas las áreas del club para que todos los niños y niñas que sueñan, al igual que hice yo, con ser futbolista, tengan un lugar de referencia en las Islas Baleares".
