El CF Andorra se queda sin estadio hasta nuevo aviso y peligra el partido contra el Leganés

El FC Andorra se queda sin estadio a partir de este jueves hasta nuevo aviso por el cierre de las instalaciones que pertenecen a la Federación Andorrana de Futbol (FAF).

La entidad, presidida por Félix Álvarez, ha decidido este mediodía después de una reunión de tres horas con los 10 clubs que disputan la primera división andorrana. El conflicto afecta a la máxima competición del Principado que no ha empezado aún y que tampoco tiene previsto hacerlo este fin de semana ya que hubo un cambio en la normativa de inmigración que afecta a los clubs de la liga andorrana. Antes bastaba con acreditar 4 años de experiencia previa y ahora se exige haber competido los últimos seis años. Hay dos clubs que no tienen a ningún jugador inscrito y otros no llegan al mínimo exigible de 16 jugadores.

La FAF, como medida de presión al Gobierno de Andorra, ha anunciado que suspende todas sus actividades, entrenamientos incluidos, y cierran todas sus instalaciones a partir de mañana y hasta nuevo aviso.

Está situación afecta al FC Andorra. Los de Ibai Gómez reciben el sábado (18.30 horas) al Leganés y, de momento, no disponen del Estadio de la FAF de Encamp. Fuentes del FC Andorra se mantienen a la expectativa aunque reconocen contactos con la FAF. El que está fuera de toda duda es que el partido del sábado está en el aire. Eso sí, el contrato o el convenio firmado entre el FC Andorra, la FAF y Gobierno de Andorra del uso de la instalación por parte del club tricolor puede contemplar algún tipo de penalización en está situación.

¿Y un estadio suplente?

Lo normal es que todos los clubes notifiquen a LaLiga y a la RFEF un estadio suplente para jugar como locales en el caso de que, por cualquier tipo de incidencia, no puedan jugar en su estadio habitual.

El caso es que, para el Andorra, tal como informó este mismo miércoles Isaac Fouto en Tiempo de Juego, el estadio suplente está, paradójicamente, en Córdoba, que dista en casi mil kilómetros.