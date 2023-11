La crítica de Manolo Oliveros al Barcelona de Xavi: "Se le cae"

El Barcelona ha jugado uno de los peores partidos desde que Xavi es entrenador del equipo catalán. Esta última afirmación está basada en los datos objetivos que hemos podido ver al final del partido. El Shakhtar ha superado al Barcelona en todas las facetas del encuentro y lo más preocupante de todo, es que el Barcelona no ha podido generar ocasiones para solucionarlo. Durante todo el primer tiempo, el equipo culé no fue capaz de tirar a puerta en toda la primera parte y con los 5 cambios, 4 de ellos ofensivos, el equipo generó únicamente una ocasión clara de peligro.

El Shakthar Donestk demostró que es un equipo al que no le importa ceder la posesión del balón y salir con velocidad al contraataque, pero no sería justo para los ucranianos destacar solo esa faceta. El Shakhtar también presionó y mostró una actitud muy solidaria en defensa. En cada intento de los catalanes por acercarse a campo contrario, los ucranianos encimaban a los atacantes con tanta intensidad que resultaba imposible hacer nada para los culés.

Los jugadores del Shakhtar celebran la victoria de su equipo ante el Barcelona | EFE





El Barcelona venía de hacer un mal partido en Anoeta, aunque obteniendo la victoria en los últimos minutos gracias al testarazo de Ronald Araujo. Este partido recordó en ciertos momentos a aquel encuentro. Un Barcelona defensivamente correcto, pero incapaz de generar ocasiones claras en ataque. La Real Sociedad, como el Shakhtar, tuvo oportunidades para adelantarse, pero un gran Ter Stegen sostuvo al Barcelona en ambos partidos. En Anoeta consiguió mantener el empate y en el partido contra el Shakhtar ha evitado un desastre mayor de la simple derrota por 1-0.

DECLARACIONES DE LOS JUGADORES AL FINAL DEL PARTIDO

El capitán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, afirmó tras perder ante el Shakhtar Donetsk, que el equipo azulgrana "está enfadado" y que estas derrotas no pueden suceder. El Barcelona ha perdido la primera oportunidad para clasificarse a octavos de final: "Ahora daremos el cien por cien estos días para ganar el domingo y marchar al paro de selecciones", dijo el portero alemán

Otro de los jugadores que ha salido a hablar después de la debacle en Alemania ha sido Oriol Romeu. El centrocampista no atraviesa por su mejor momento en el conjunto azulgrana y muchas voces autorizadas del mundo del fútbol comienzan a dudar del nivel que puede dar este jugador en los partidos importantes.

El primer partido que le posicionó en el punto de mira fue el Clásico. Oriol salió en el segundo tiempo y a raíz de su salida al terreno de juego, el Real Madrid comenzó a tener más presencia en el centro del campo: "Tenemos que dar menos opciones al rival. Nos está costando y hay que buscar más opciones", reflexionó el centrocampista catalán.

Oriol Romeu también defendió a su entrenador y el planteamiento que buscó en Alemania: "Xavi quería un cambio de dinámica y de ataque con jugadores que creía que podían ayudar". También dijo que el equipo "debe ser autocrítico" y cambiar esta dinámica lo antes posible.

XAVI HERNÁNDEZ MUY ENFADADO TRAS EL PARTIDO DE SU EQUIPO

Xavi Hernandez durante el partido de la 4ª jornada dela Champions | EFE





El propio Xavi afirmó en rueda de prensa que ha sido uno de los peores partidos del equipo desde que él es entrenador: "El equipo está en un mal momento. Estamos teniendo problemas con el juego, pérdidas de balón y a la hora de entender cómo atacar. Hoy ha sido uno de los peores partidos desde que llegué hace dos años"

El técnico catalán confirmó que no está preocupado por el partido contra el Oporto y que confía en su grupo de jugadores. Hay que recordar que tras el parón de selecciones, Xavi Hernández recuperará a una de sus piezas claves en el centro del campo, Frankie De Jong: "No me preocupa el partido contra el Oporto porque todavía confiamos en nosotros mismos para clasificarnos. Lo más importante es recuperarnos para el partido contra el Alavés".

Xavi concluyó la rueda de prensa con palabras de alabanza hacia el trabajo defensivo del Shakhtar en los dos partidos que han disputado contra e Barcelona en la Champions League, destacando, por encima del resto, el trabajo defensivo de los extremos del equipo ucraniano: "El Shakhtar no suele tener este trabajo defensivo, pero es normal porque se han enfrentado al Barcelona".