Manolo Sanchís y Morientes recuerdan a Lorenzo Sanz, en Tiempo de Juego

Lorenzo Sanz ha fallecido este sábado en Madrid tras permanecer grave por coronavirus. Dos de los integrantes del equipo que logró la Séptima Copa de Europa, Manolo Sanchís y Fernando Morientes, han pasado por Tiempo de Juego para recordar la figura del expresidente del Real Madrid.



"Mi relación con Lorenzo venía de la directiva de Ramón Mendoza. Siempre estuvo en la mayoría de sus proyectos hasta que acabó siendo el presidente del club. Era muy cercano. Le tocó vivir una etapa con grandísimas alegrías deportivas. Era un momendo donde los presidentes debían tener ingenio para sacar los presupuestos adelante", ha dicho Manolo Sanchís, en Tiempo de Juego.



Fernando Morientes, en Tiempo de Juego, ha recordado una conversación que tuvo con Lorenzo Sanz durante la etapa en el Real Zaragoza: "Mi representante me dijo que en una hora me llamaría alguien importante. Era Lorenzo Sanz. Me dijo: "Chaval, pase lo que pase, vas a jugar en el Real Madrid".



"Vamos a pagar tu clausula porque el Real Zaragoza no quiere negociar y vas a jugar en el Real Madrid como me llamo Lorenzo Sanz", ha añadido, Fernando Morientes, en Tiempo de Juego.



Sanchís y Morientes han destacado la gran comunión entre jugadores, directivos y personal del club durante las dos Ligas de Campeones que ganó el Real Madrid en la etapa de Lorenzo Sanz. "Tuvimos la suerte de vivirlo con Lorenzo", ha resumido Manolo Sanchís.