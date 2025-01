Manolo Lama señala la postura del Real Madrid en el 'Caso Dani Olmo': "Me sorprende"

Esta semana se disputa la Supercopa de España en Arabia Saudí. El miércoles a las 20:00 horas, se jugará la primera semifinal, entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona; y el jueves se jugará el Real Madrid – Mallorca. Los dos ganadores se enfrentarán en la final el domingo a las 20:00 horas.

La semana está marcada por los problemas del Barcelona para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Los dos futbolistas fueron desinscritos el 1 de enero después de que el club azulgrana no entregara a la Liga todo lo que le requería el 31 de enero, por lo que los dos futbolistas fueron dados de baja de y ya no pertenecen a la plantilla. Esta situación hace que Olmo, que llegó en verano por casi 60 millones de euros y firmó hasta 2030, pudiera marcharse a cualquier club gratis y reclamar a los azulgranas toda su ficha hasta final de contrato. El futbolista ya se perdió las dos primeras jornadas de Liga porque el Barça incumplía el fair play financiero y no podía inscribirlo, algo que consiguió tras la grave lesión de Christensen. Al final, Olmo ha podido jugar estos meses ocupando la ficha libre dejada por el danés, que ya se ha recuperado y ha vuelto con el equipo.

Victor El Barça al CSD per Dani Olmo i Pau Victor, la no moció de censura de Jordi Farré, Ricard Faura, Jofre Carreras, Laia Sanz...

El Barcelona reclama que entregó toda la documentación que acreditaba la venta de los palcos VIP del nuevo Camp Nou antes de la fecha estipulada, pero por ser fiestas navideñas, el pago no pudo llegar a tiempo. Después de conseguir rebajar el presupuesto de los salarios y del gran acuerdo con Nike, Laporta logró vender los palcos del nuevo estadio azulgrana para así volver a la regla 1:1, lo que permite al club volver a la normalidad en el mercado de fichajes. Pero este hecho no se hizo oficial hasta el día 3 de enero, lo que ha hecho que La Liga y la Federación sigan negando la inscripción de los dos futbolistas.

Ahora, el Barça ha pedido una medida cautelar al CSD, que tendrá que dar su veredicto en menos de cinco días. Por esta razón, Dani Olmo y Pau Víctor han viajado hasta Arabia Saudí con el equipo, confiando en que aunque no de tiempo a que jueguen la semifinal de este miércoles ante el Athletic de Bilbao, sí puedan hacerlo en una supuesta final el domingo si finalmente el CSD le da la razón y le conceden la cautelar.

EFE Joan Laporta sacó pecho por el acuerdo con Nike.

Sobre este tema, han sorprendido mucho las palabras de Raphinha en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic. El actual capitán del Barcelona, al ser preguntado por el problema de sus dos compañeros, reconoció que "La verdad es que si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación en la que está Pau y Dani quizá lo pensaría si sería lo mejor estar aquí"

las dudas de manolo lama con la postura del real madrid

Manolo Lama quiso resaltar en El Partidazo de COPE el papel del Real Madrid en toda esta polémica del Barcelona con la Liga y la Federación por las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. El comentarista comentó que es muy raro que el club blanco esté tan en silencio: “Me sorprende en toda esta historia, habéis fijado el papel tan tibio que juega el Madrid. O sea, el aficionado del Madrid no para de decir que este que no juegue más, este que no juegue más, este que no... Que no le dejen jugar. En cambio, el club no se pronuncia sobre este tema. Es más, el silencio del Madrid respalda al Barça. Simeone dijo el otro día que las normas están para cumplirlas. El acuerdo que existe entre el Madrid y el Barça por el tema de la Superliga… Este tema, si el Madrid y el Barça estuvieran peleados, imagínate lo que sería”.