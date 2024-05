Manolo Lama señala el equipo donde Joao Félix haría "las cinco mejores jugadas" en cada partido: "Sin duda"

El Barcelona ató este domingo la segunda plaza tras conseguir la victoria ante el Rayo por 3-0. En los minutos finales del encuentro, el entrenador Xavi Hernández dio entrada al portugués Joao Félix. Un Joao que dejó destellos de su calidad, y colaboró en el segundo gol de su equipo, el primero de Pedri. En el siguiente audio podrás escuchar cómo se vivió este tanto en Tiempo de Juego con la narración de Manolo Oliveros desde Montjuic.

El Barça, segundo

Dentro de la tensión presente en el Barcelona a raíz de la relación entre el presidente Joan Laporta y el técnico Xavi Hernández, el equipo culé olvidó todo durante 90 minutos para conseguir los tres puntos para consolidar el subcampeonato liguero, y por tanto confirmó así su presencia en la próxima Supercopa de España.

Durante el encuentro se pudieron escuchar diferentes cánticos de la grada de Montjuic a favor de Xavi y en contra de Laporta. El técnico de Terrasa fue preguntado por este aspecto en la rueda de prensa postpartido: "Con total sinceridad, esto no me ha gustado, evidentemente. No me gusta cuando apuntan a una persona del club, ya sea el presidente, sea el entrenador o sea un futbolista. No me gusta, no me gusta y no es agradable para mí porque yo lo que quiero es que en la familia estemos bien, que todo el mundo esté contento, feliz y se apoyen a todos".

Laporta y Xavi Hernández, en las instalaciones deportivas del Barcelona | EFE

"Pero es el público el que decide, yo contento a nivel personal evidentemente. Corean mi nombre, siento el cariño y la estima de la afición, pero por el otro lado no me ha gustado lo de los cánticos en contra del presidente", añadió el entrenador del Barça.

Todo el 'caso Xavi' queda aparcado hasta que acabe la temporada. Este domingo el club blaugrana cerrará LaLiga en Sevilla ante el club hispalense en el Sánchez Pizjuán. Por lo tanto, no se espera que esta semana haya ningún anuncio desde Can Barça.

Temporada irregular de Joao Félix

Joao Félix ha disputado 29 partidos en LaLiga, para un total de 1514 minutos - una media de un poco más de 52 minutos por partido - . En este tiempo ha marcado 7 goles y ha repartido 3 asistencias.

En la Champions League, ha disputado 9 encuentros, para un total 368 minutos - una media de casi 41 minutos por partido - y anotó 3 tantos y repartió una asistencia.

Tres partidos ha jugado en la Copa del Rey, aunque de nuevo su media de minutos por partido no llega a los 60, y repartió una asistencia. En la Supercopa de España en total, en los dos encuentros, 58 minutos.

Los jugadores del FC Barcelona Pedri, Robert Lewandowski, Ronald Araujo y Joao Felix celebran el 3-0 ante el RayoEFE

Tal y como informó nuestra compañera Helena Condis anoche en El Tertulión de los domingos, la intención tanto de Joao Félix, como la de Joao Cancelo es quedarse en el Barcelona la próxima temporada, pero dependerá de las intenciones que tengan tanto Manchester City por un lado, como la del Atlético de Madrid por el otro.

Sobre el portugués habló Manolo Lama también en el Tertulión e ironizó sobre él: "Es buenísimo, en los Harlem Globetrotters, las cinco jugadas más bonitas, pero luego hay que ganar el partido".

"Ni con Simeone, ni el Chelsea ni con Xavi ha sido titular", recordó Manolo Lama en su opinión sobre el luso, y que recibió el apoyo de Santi Cañizares: "Tiene talento, pero no rendimiento".

