El aviso de Manolo Lama al Real Madrid de cara al partido de Manchester: "Pero"

El Real Madrid ha superado una dura prueba de cara a conseguir el título de liga tras ganar al Mallorca en su estadio. Son Moix es un lugar muy complicado para conseguir puntos y la situación actual del Real Madrid, con margen sobre el segundo clasificado y con unos cuartos de final en el Etihad, invitaba a pensar en la posibilidad de que el conjunto de Ancelotti se dejase puntos en Mallorca. Pero lejos de ocurrir así, el conjunto madrileño se impuso al equipo de Aguirre por la mínima, aunque tuvo varias ocasiones para sentenciar el partido en las botas de Brahim y Vinicius.

El futuro que Manolo Lama le augura a Javier Aguirre para cuando se retire: "Pablo Motos o Broncano" El comunicador de Tiempo de Juego habló del futuro del entrenador del Mallorca para cuando el mexicano se retire. Javier Pascual 13 abr 2024 - 20:06

Tchouaméni, el protagonista de la tarde en Son Moix

El mediocentro francés, autor del tanto de la victoriadel Real Madrid en Son Moix y que mantiene al líder de Primera con firmeza, ha admitido en rueda de prensa que están "un poquito cansados" tras el partido de 'Champions' ante el Manchester City y a cuatro días de la vuelta en el Etihad, en el que aseguró lo van a "dar todo hasta el final".

"Sabíamos que venir a jugar contra el Mallorca era muy difícil, pero hemos hecho un buen partido. Pudimos marcar más goles para tener un triunfo más tranquilo, pero al final nos llevamos los tres puntos y estamos muy contentos", confirmó Tchouaméni.

Aurelien Tchouameni celebrando la vicrotia contra el Mallorca | EFE

El medio destacó que el partido del miércoles es uno de los más importantes de la temporada, pero que no podían permitirse perder este partido y dar alas a un Barcelona que vista el Santiago Bernabéu la próxima semana: "Hay un partido muy importante para nosotros contra el Manchester City el miércoles, pero teníamos que estar focalizados en el de hoy, no era fácil. Venimos de un encuentro muy difícil y estamos un poquito cansados, pero jugando para el Real Madrid hay que dar todo en el campo hasta el final. Lo hemos hecho hoy y ganamos", añadió.

Tchouaméni reconoció que su gol es fruto del ensayo en los entrenamientos y defendió la calidad de la plantilla madridista para decidir encuentros igualados: "Sé que puedo chutar, lo trabajamos mucho en los entrenamientos y hoy ha llegado el gol. Estoy muy contento. Es calidad y entrenamiento. Es una cosa que trabajo mucho. Ayer lo hice y si seguimos trabajando así, haciendo lo que sabemos hacer, tenemos que seguir hasta el final porque tenemos la oportunidad de ganar muchos partidos y títulos", opinó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, enfocó una semana trascendental para el Real Madrid: "A por el Manchester City, todo el tiempo decimos que es el partido más importante de la temporada, como ante el Barcelona en la final de la Supercopa, pero hay muchos importantes. Sabemos que el del Etihad lo es y después el clásico. Estamos en el esprint final y todos son relevantes".

Los jugadores del Real Madrid celebran el primer gol del equipo madridista | EFE

El Mallorca regresó a su casa tras la final de Copa del Rey

Había mucha expectación sobre cómo recibiría la afición mallorquinista a su equipo tras perder contra el Athletic en la tanda de penaltis y lo cierto es que han estado más que a la altura. Desde el primer minuto en el que los jugadores saltaron a calentar, los miles de aficionados del Mallorca mostraron su orgullo y el cariño que tienen por una generación de futbolistas que les ha hecho soñar durante gran parte de esta temporada.

Morlanes, uno de los jugadores que fallaron su lanzamiento desde los once metros, ha salido a hablar con los medios de comunicación tras el pitido final y ha agradecido todo el cariño que le ha mostrado su afición a pesar de su fallo en la final: "He sentido mucho el cariño de la gente y me ha permitido estar fuerte. Cuando uno decide ser futbolista sabe que estas cosas suceden y más cuando uno va a tirar un penalti. Me lo tomo como parte de mi profesión y tengo que levantarme cuanto antes porque el fútbol sigue".

Vídeo

Manolo Lama, narrador de los encuentros del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó el choque de los blancos y destacó un "pero" sobre todo con vistas al duelo del miércoles ante el City.

"El pero... ha perdonado demasiado. Mirando al City esas ocasiones se le volverán a presentar y como perdones, te matan", añadió el comunicador de COPE.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).