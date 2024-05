Manolo Lama destaca la clave del pase a la final de la Champions del Real Madrid: "Emergió"

El Real Madrid estará el 1 de junio en Wembley para jugar la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Los blancos ganaron 2-1 al Bayern de Munich gracias a dos goles de Joselu en el minuto 88 y 90, que remontaron el tanto inicial de Davies. Los de Ancelotti lograron dar la vuelta al marcador después de unos cambios acertados del entrenador italiano, que dio entrada a Modric, Camavinga, Brahim y especialmente Joselu, que marcó nada más entrar y que entró en la historia del equipo blanco en una noche que no olvidará jamás. El delantero español, que está cedido y que los blancos tendrían que pagar 1 millón de euros al Espanyol por él, no sabe si continuará pero le demostró a Ancelotti que es un jugador que siempre ha aportado goles cuando le han dado minutos.

MADRID, 08/05/2024.- El delantero del Real Madrid Joselu (c) celebra la victoria con sus compañeros al término del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones que Real Madrid y Bayern de Múnich han disputado hoy miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín





El Real Madrid disputará el 1 de junio en el mítico estadio de Wembley en Londres su décimo octava final de la Copa de Europa, la tercera ante un equipo alemán y primera frente al Borussia Dortmund, que llega al último paso por el título de mayor prestigio a nivel de clubes por tercera vez en su historia.

El Borussia Dortmund, el rival en la final

El Dortmund dio la gran sorpresa de las semifinales eliminando al PSG tras ganarle en los dos partidos de semifinales. En el partido de ida venció 1-0 y en el Parque de los Príncipes volvió a repetir victoria por la mínima gracias a un gol de cabeza de Hummels. Los alemanes lograron que el PSG no marcara en ninguno de los dos partidos, aunque no pararon de intentarlo con 31 disparos en la vuelta y seis tiros al poste entre los dos partidos. La defensa del Dortmund logró frenar a Mbappé, que fue el gran señalado de la eliminación de los franceses y más tras su anuncio de que se marchará a final de esta temporada tras no aceptar la oferta de renovación.

Ian Maatsen y Marcel Sabitzer celebrando el pase a la final con los aficonados desplazados.EFE





El Real Madrid se enfrentará por tercera vez en una final de la Copa de Europa, actual Liga de Campeones, a un conjunto alemán. Venció en sus dos primeros precedentes, 7-3 al Eintracht en 1960 y 2-1 al Bayer Leverkusen en 2002, ambas en Glasgow. El conjunto madridista ha superado cinco de sus siete últimas semifinales europeas y extiende, tras derrotar al Bayern, una racha de once partidos de semifinales invicto en su estadio (7 triunfos y cuatro empates).

Será la décimo octava final para el equipo más laureado del torneo. El Real Madrid es el equipo que atesora más títulos, con 14, ganados en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022. Además perdió el encuentro decisivo en 1962, 1964 y 1981. Para el Borussia Dortmund será su tercera final de la Liga de Campeones. Se proclamaron campeones en una ocasión, en 1997, en Múnich, cuando derrotó 3-1 al Juventus en la final, y cayó derrotado 2-1 en 2013 en la final alemana frente al Bayern Múnich en Londres.

Manolo Lama y la nueva final de Champions para los blancos

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó la nueva victoria de los blancos para entrar en una final de la Champions gracias a los dos goles de Joselu en la recta final del partido. Lama le dio todo el mérito al delantero español: "El Madrid lo ha vuelto a hacer; épico, mágico y ha llegado a la final justamente. Parecía que lo tenía perdido, pero esta vez emergió un suplente o un titular que no empieza los partidos. El Madrid ha vuelto a recuperar la magia".

