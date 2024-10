Manolo Lama da la clave del penalti fallado por Morata con España: "Se nota"

Luis de la Fuente alineó un equipo con muchas bajas pero de gran calidad, con David Raya en la portería; Pedro Porro, Vivian, Laporte y Cucurella en defensa; Zubimendi, Fabián y Mikel Merino como centrocampistas; y Oyarzabal, Baena y Morata en ataque.

El partido no pudo comenzar mejor porque en el minuto 5, un centro desde la derecha hacia el segundo palo lo cabeceó Laporte para adelantar a la selección española. El central hizo un gran remate de cabeza cruzado aprovechando el pase de Pedro Porro. Poco después España pudo ampliar su ventaja después de un jugadón de Fabián por la izquierda pero su centro lo atrapó Rajkovic, el ex portero del Mallorca. Guille Uzquiano remarcaba en Tiempo de Juego la gran cualidad de esta selección: “Me gusta lo vertical que es, buscan la portería contraria siempre”.

El siguiente que pudo marcar fue Oyarzabal, que tuvo un mano a mano ante Rajkovic y el portero sacó la mano para evitar el 2-0 con una gran parada. En el córner, Mikel Merino cabeceó y la pelota golpeó en la base del palo de la portería serbia. Ahora fue Poli Rincón el que quiso elogiar el gran trabajo de Luis de la Fuente: “Es una labor del seleccionador extraordinario, que les ha convencido a los jugadores de la determinación con la que salen al terreno de juego”.

Antes de la media hora, Zubimendi estuvo muy cerca de marcar con un gran zurdazo desde la frontal que pasó rozando la escuadra derecha de Rajkovic. Y poco después fue otra vez Oyarzabal el que probaba fortuna que un buen disparo que pasó rozando el palo izquierdo.

Antes del descanso, una mala salida de Rajkovic dejó el balón muerto para que Cucurella centrara el balón y Morata cabeceara en área pequeña, pillando a contrapie a Rajkovic; pero el portero llegó para atrapar la pelota. La afición española aprovechó para gritar el 'Morata, Morata' que ya se escuchó en el partido del sábado en Murcia. Así acababa la primera parte.

EFE CÓRDOBA, 15/10/2024.- El delantero de la selección española Álvaro Morata (i) intenta un remate ante Nikola Milenkovic, de Serbia, durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones que las selecciones de España y Serbia disputan este martes en el estadio Nuevo Arcángel, en Córdoba. EFE/Julio Muñoz

la segunda parte, con dominio español

La segunda parte comenzó como terminó la primera, con la selección española acosando la portería serbia. Primero fue un gran contragolpe iniciado con un pase de David Raya pero que Baena no pudo culminar; y luego fue una ocasión de Morata, que se dio la vuelta dentro del área pero su disparo se fue cerca del palo izquierdo de Rajkovic.

Y llegó la tercera ocasión en diez minutos, con una llegada de Pedro Morro y un disparo que golpeó en el codo del defensor. El capitán Álvaro Morata cogió el balón para tirar el penalti pero el delantero lanzó demasiado alto. Poco después, Pedri entraba por Mikel Merino.

EFE CÓRDOBA, 15/10/2024.- El delantero de la selección española Álvaro Morata (en el suelo) es atendido por el árbitro Daniel Stefanski, durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones que las selecciones de España y Serbia disputan este martes en el estadio Nuevo Arcángel, en Córdoba. EFE/Julio Muñoz

Y en el minuto 65 Morata pudo resarcirse de su error en el penalti, con un gran disparo con la pierna izquierda desde la frontal del área que ponía el 2-0 en el marcador. Morata se colocaba con 37, a un solo gol de Fernando Torres como goleadores de la selección

Pocos minutos después, Serbia se quedaba con diez jugadores tras una roja directa a Pavlovic por una falta al borde del área sobre Oyarzabal. La decisión la tomó después de ser llamado por el árbitro. Y la falta la aprovechó Baena para marcar un golazo con un disparo directo que suponía el 3-0 a favor de España. Baena y Oyarzabal se marchaban por Bryan Zaragoza y Joselu. Pedri pudo marcar el cuarto, pero su tiro golpeó en el larguero. Luego entró Aleix García y Cubarsí por Fabián y Vivian.

el miedo de manolo lama con morata

Manolo Lama, narrador de la selección española en Tiempo de Juego, vio venir el peligro que suponía que Morata tirara el penalti: “Lo digo antes de que lo tire. Me da miedo... (Morata acabó fallando el penalti). De esto sé un poco, sabía que lo iba a fallar, lo sabía. Morata está presionado y esa presión se nota en el lanzamiento de penalti, no me podéis decir que soy ventajista antes de que lo tirara”