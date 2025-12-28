Manolo Lama tiene claro quién ha sido el mejor deportista del mundo de los últimos 25 años: "Es el tío que más me ha llenado en los 63 que tengo"

El año 2025 está llegando a su fin y con el habremos quemado el primer cuarto del siglo XXI. 25 años que dan para mucho y en el que nuestras radios, televisiones y periódicos han contado las hazañas de decenas de deportistas a lo largo de varias ediciones de los Juegos Olímpicos, Europeos, Mundiales, torneos... Son muchos los nombres que quedarán para la historia y sería muy complicado escoger al mejor de todos, pero Tiempo de Juego quiso hacerlo este sábado.

La opinión de Tiempo de juego

El programa de la cadena COPE ha reunido a su equipo de expertos y colaboradores (Manolo Lama, Tomás Guasch, Roberto Palomar y Ángel García) para responder a una de las grandes preguntas del deporte: ¿quién ha sido el mejor deportista del primer cuarto del siglo XXI? Tras un exhaustivo repaso y un intenso debate, la balanza se ha inclinado a favor de Rafael Nadal, quien se ha impuesto en la votación final a otras dos leyendas como Leo Messi y Usain Bolt. En la ESPN se ha hecho el mismo ejercicio y el ganador ha sido Michael Phelps.

EFE Michael Phelps tiene 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro.

el mejor deportista de estos 25 años para manolo lama

"Voy a poner sobre la mesa cuatro nombres. En fútbol tengo dudas sobre Leo Messi y Florentino Pérez, Usain Bolt y Rafa Nadal", comenzaba diciendo Manolo Lama sobre sus posibles candidatos. "Cualquiera de los puestos sobre la mesa se lo podría merecer, pero es necesario algo que te emocione. A mi el tío que más me ha llenado en los 63 años que tengo se llama: Don Rafael Nadal Parera. Cuando me ponía delante de la tele es con el único con el que me he puesto nervioso y ha hecho que se me salten las lágrimas", ha continuado.

"Le hemos visto ganar lesionado, no retirarse de un partido aunque estuviera roto, quedarse en la villa olímpica en unos camastros, que vengan Phelps y Valentino Rossi a pedirle una foto... Es un tío que nos ha dado lecciones en la pista y fuera de la pista", finalizaba una Manolo Lama al que le daba igual que le trataran de chauvinista y explicaba que si esto se hiciera en otros lados Nadal estaría entre los candidatos seguro y que parte de su grandeza está "en que aglutina a todos por igual".

EFE Rafa Nadal, Leo Messi y Usain Bolt

