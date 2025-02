Manolo González, sobre las amenazas a Romero: "O empiezan desde arriba, y no hablo de LaLiga, hablo del Gobierno, a cortar estos temas..."

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha calificado este viernes de "lamentable" las amenazas que ha recibido el futbolista blanquiazul Carlos Romero tras la entrada al madridista Kylian Mbappé en el último partido de LaLiga.

El técnico, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha lamentado este episodio: "Son cosas tremendas. Me parece vergonzoso que por un partido de fútbol en el que haces una entrada a un jugador, que no hay lesión, que no ha pasado nada más, recibas amenazas tanto tú como tu pareja".

González ha instado a las autoridades a regular el uso de las redes. "O empiezan desde arriba, y no hablo de LaLiga, hablo del Gobierno, a cortar estos temas... Que una persona que se registra tenga que poner su cara, su DNI y se ponga un poco de límite o algún día va a pasar algo grave de verdad", ha reflexionado.

EFE CORNELLÁ - EL PRAT (BARCELONA), 01/02/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i) cae derribado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado el Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium. EFE / Siu Wu

El preparador, por otra parte, no ha valorado ni el tratamiento mediático ni el comunicado del Real Madrid, poniendo el foco en los árbitros, tras la victoria del Espanyol: "Estamos al margen de esto, el partido es historia. Son tres puntos maravillosos y merecido, es una alegría grande. Sólo me acuerdo de que ganamos".

El responsable del banquillo blanquiazul ha insistido en que su única prioridad es el encuentro de este domingo contra la Real Sociedad, en San Sebastián. "Ya nos toca ganar fuera. Vamos con mentalidad positiva, pero sabemos que el partido es complicado y difícil", ha comentado.

Por otra parte, Manolo González ha ensalzado el proyecto de la Real Sociedad, al afirmar que debe servir "como ejemplo a muchos". El técnico ha explicado que el club vasco ha llevado a cabo una "gestión deportiva y económica impecable a nivel de aprovechar recursos" y ha contado con la gente de la casa.

Respecto a la disponibilidad de la plantilla catalana, el entrenador ha avanzado que el portero Fernando Pacheco no estará disponible para esta jornada por molestias en el tobillo. Además, el lateral Brian Oliván trabaja con la intención de estar disponible para este domingo.

Finalmente, Manolo González ha mandado un mensaje de apoyo de parte del vestuario al capitán de Las Palmas Kirian Rodríguez, que comunicó que ha recaído de un cáncer: "Le queremos mandar un abrazo muy fuerte, apoyos y ánimos. Estamos seguros de que saldrá adelante. Desde aquí poco podemos hacer, pero que sepa que estamos con él. Le deseamos todo lo mejor".