El CEO del Espanyol confirma que Carlos Romero ha recibido amenazas después de lo ocurrido con Mbappé

El CEO del Espanyol, Mao Ye Wu, ha realizado este martes un balance del reciente mercado invernal de fichajes que finalizó anoche a las 23.59h.

Durante su intervención, fue preguntado por lo ocurrido durante el encuentro ante el Real Madrid, y todo lo que se ha desencadenado con todo ello, incluida la carta enviada por el Real Madrid criticando el estamento arbitral.

Mao reconoció que "la verdad es que no he leído la carta". En relación a la jugada polémica entre Carlos Romero y Kylian Mbappé, el CEO perico confirmó que el jugador ha recibido amenazas: "A mí me preocupa el Espanyol, la competición y la temporada y adicionalmente sí que me preocuparía de este caso concreto las amenazas que está recibiendo nuestro jugador".

EFE CORNELLÁ - EL PRAT (BARCELONA), 01/02/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i) cae derribado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado el Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium. EFE / Siu Wu

"Nosotros daremos toda defensa al jugador, desde el Departamento de Seguridad y Comunicación daremos cobertura, por supuesto", confirmó.

Un Espanyol, que tras conocerse la carta del Real Madrid, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Campeón del señorío…"

Además, el directivo del Espanyol ha insistido en que no entrará a "valorar una jugada concreta" porque, tal como ha apuntado, "esto es fútbol".