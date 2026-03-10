El manager de Topuria revela por qué no se concretó el posible combate de Ilia contra Makhachev en la Casa Blanca

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje serán los protagonistas del combate estelar de la velada que la Ultimate Fighting Championship (UFC) organizará el próximo 14 de junio en la Casa Blanca, con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Inicialmente, la UFC había buscado organizar posiblemente la mejor pelea de su historia: un enfrentamiento entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, dos de los mejores luchadores del mundo. Ambos habrían llegado como campeones en dos divisiones cada uno: Topuria en peso pluma y peso ligero, y Makhachev en peso ligero y welter. La pelea se habría dado en la categoría de peso welter, lo que habría hecho de Topuria el primer luchador en la historia de la UFC en tener la oportunidad de conseguir tres cinturones en distintas categorías.

En el 'Anik & Florian Podcast', Kawa, manager de Topuria, explicó cómo surgió la posibilidad de enfrentar a Makhachev. Comentó que, a principios de la semana, les informaron que Topuria no estaría en la cartelera, pero luego recibieron una llamada de la UFC ofreciendo pelear con Makhachev o con Justin Gaethje. Topuria y su equipo optaron por la opción de Makhachev, subrayando que la decisión no se basaba en la dificultad o en el miedo, sino en la magnitud de la pelea y en lo económico.

Sin embargo, el combate nunca se concretó debido a una lesión en la mano de Makhachev. Kawa aclaró que, aunque se discutió la pelea, nunca existió un acuerdo formal. Según él, las declaraciones de Dana White sobre que la pelea “nunca existió” no eran completamente precisas, sino que reflejaban que no se había cerrado un contrato definitivo.

Las negociaciones iniciales se detuvieron por diferencias económicas: la oferta de la UFC no coincidía con las expectativas de Topuria y su equipo. Finalmente, horas antes del anuncio, las conversaciones se retomaron, pero ya sin la opción de Makhachev. Kawa describió un proceso frenético de llamadas continuas con Hunter Campbell y Topuria, negociando durante horas los términos finales. Recalca que Dana White no mintió: la pelea con Makhachev era posible, pero nunca se había acordado formalmente. La prioridad siempre fue asegurar las cifras correctas antes de confirmar cualquier combate, dejando claro que no existía un acuerdo cerrado con Makhachev.