Maldini desvela si es del Real Madrid o del Barcelona: "No se me nota nada"

Maldini estuvo este sábado en 'Tiempo de Juego para analizar el encuentro entre el Barcelona y el Getafe. Un partido en el que Araujo salió titular, en lugar del habitual Iñigo Martínez, lesionado en la final de la Supercopa de España, para el encuentro en el Coliseum frente el Getafe que refuerza su zaga con la presencia de Domingos Duarte.

La inclusión del capitán azulgrana es la única novedad del cuadro de Hansi Flick que ha encontrado su once tipo, con Gavi consolidado. Mientras, en el Getafe, Uche fue el único atacante, con Borja Mayoral en el banquillo.

EFE Koundé celebra el 1-0 del Barcelona contra el Getafe.

Además, el Getafe tuvo un bonito gesto con el Barcelona, flamante campeón de la Supercopa de España tras ganar en Yeda al Real Madrid, y acompañó la salida al terreno de juego del conjunto azulgrana, en esta ocasión de verde, con un pasillo formado por los jugadores del cuadro madrileño por el que saltó al césped el once de Hansi Flick.

Fue el reconocimiento de los futbolistas del Getafe que mantuvieron la tradición y realzaron de esta forma el logro conseguido con el campeón de una competición, en el primer encuentro posterior al éxito, en este caso la Supercopa de España.

el nuevo reto del real madrid

Todo esto en una jornada en la que el Real Madrid va a jugar en casa contra Las Palmas. Lo hará sin Vinicius Jr, por sanción. Deberá cumplir el primero de sus dos encuentros de sanción por su expulsión en Mestalla, será el gran ausente del duelo de este domingo, en el que tampoco estará el croata Luka Modric, que tendrá que cumplir ciclo después de ver la quinta tarjeta amarilla ante el Valencia.

Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra el Celta.

Los dos se suman a los lesionados Éder Militao, Dani Carvajal y Eduardo Camavinga, última víctima de la acumulación de partidos al caer tocado ante el Celta. A cambio, regresa a una convocatoria tras año y medio de calvario el defensa austriaco David Alaba, al que Ancelotti podría dar minutos para que pueda recuperar el ritmo competitivo.

En cuanto al once, habrá algunos cambios respecto al duelo ante los gallegos, como la vuelta de Thibaut Courtois a la portería o la entrada como titulares de Ferland Mendy, Jude Bellingham y Fede Valverde, los dos últimos suplentes en Copa.

maldini, se sincera

Durante la previa del Getafe – Barcelona, un oyente mandó un mensaje a @tjcope para saber si Maldini es madridista o culé. Este posiblemente sea uno de los secretos mejor guardados del analista de fútbol internacional.

“Tú me conoces bien, Paco. Sabes que soy más de jugadores que de equipos”, empezó diciendo Maldini ante la pregunta del director de 'Tiempo de Juego'. A pesar de que cuando los dos periodistas se conocieron, Maldini era de Chelsea, ahora ya no es así. “Tenía cierto cariño por el Chelsea porque fue la primera vez que fui al fútbol en Inglaterra, en aquel campo antiguo”, empezó diciendo.

“El hecho de que duden los oyentes significa que no se me nota nada”, aclaró. Lo que sí que se nota es la admiración que tiene a los buenos jugadores y entrenadores: “Cuando un equipo me gusta y disfruto con él, quiero que gane. Es una cosa más o menos lógica, pero no porque sea este u otro equipo, ni por el color ni por el escudo”.

Lo que sí que dejó claro el analista es que “quiero que gane España, pero he disfrutado mucho momentos de Italia, de Brasil, de Argentina”. Un alegato para después concluir asegurando que es “un tío raro”.

