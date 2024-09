Maldini destaca la gran virtud de Luis de la Fuente con España: "Todo bien"

Maldini analizó este último parón de selecciones en el que la Selección Española ha ganado cuatro puntos de los seis posibles en el inicio de La Liga de Naciones. En el primero de los encuentros, que disputó contra Serbia, los de Luis de la Fuente no consiguieron anotar y el partido terminó empatado a cero. Muy distinto fue el segundo partido, donde Luis de la Fuente apostó por cuatro cambios en el equipo titular de la selección española para medirse a Suiza en la segunda jornada de la Liga de Naciones, con la entrada de Alejandro Grimaldo, Rodri Hernández, Pedri y Joselu Mato, por las bajas de en Belgrado de Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.

Finalmente, Joselu consiguió abrir el marcador y a pesar de la expulsión de Le Normand, España pudo cerrar el partido sin complicaciones consiguiendo terminar con un cuatro a uno.

EFE Nico Williams

España consiguió recuperar el brillo de su juego en un patatal donde la lluvia no ayudaba a mejorar el estado de campo. El día que se cumplía un año del estreno de Lamine Yamal, una aparición que cambió la realidad de la selección. Inventó el primer tanto cuando ya Joselu había avisado de que había un 9 rematador. A pesar del gran partido que estaba haciendo el jugador del FC Barcelona, Luis de la Fuente optó por cambiarle por Ferran Torres, aunque antes sacó del campo a Pedri para meter a Vivian y suplir la falta de Le Normand en el centro de la zaga. “Empieza la segunda parte con 1-2, sin Pedri y sin Lamine Yamal, dos jugadores que marcan la diferencia en ataque, le podía haber salido mal, podría haber remontado Suiza, pero España replegó. Hizo una gran segunda parte desde el punto de vista del repliegue defensivo que es lo que había que hacer y cazó a la contra con la aparición de Ferran”, apuntó el especialista en fútbol internacional de la Cadena COPE.

EFE Fabián Ruiz

segunda parte

Para Maldini, los dos partidos disputados tuvieron un planteamiento muy distinto, pero, en ambos, a Luis de la Fuente le salió “todo bien, aunque en la primera parte del primer partido no fue bueno”. La buena noticia de este parón de selecciones es que España ”mantiene una identidad habitual y evidente. Mucha conexión de balón y, sobre todo, mucha llegada por las bandas y mucha profundidad con Nico Williams y Lamine Yamal.” A pesar de esto, el partido contra Suiza “lo condiciona la expulsión. Cuando juegas con un jugador menos durante 70 minutos, es imposible que puedas dominar el partido”.

Para Maldini, el mejor fue Lamine Yamal, “pero también me quedo con la aparición de Joselu, sin Morata, que creo que hizo un gran partido en Suiza”.

A la selección todavía le quedan cuatro partidos por jugar en la fase de grupos: dos contra Dinamarca, uno contra Serbia y otro contra Suiza. Por ahora, España es segunda de grupo, “así que España suma y sigue, la gran favorita para ganar la Nations League, sin ninguna duda”, aseguró Maldini

Lo que piensa luis de la fuente del partido

En la misma línea habló Luis de la Fuente: "Este equipo está sobrado de autoestima dentro de la igualdad. Está haciendo algo histórico. Tenemos muchas alternativas y todos se sienten importantes entren el tiempo que entren". El seleccionador también alabó la labor de todos los jugadores pero especialmente de Joselu. "Le tengo un aprecio fantástico y es un ejemplo cuando ha jugado y cuando no. Hoy ha hecho el mejor partido haciendo lo que le hemos pedido con once y con diez. Ha sido muestra del gran afecto que nos tenemos. Cuando un futbolista trabaja bien y con actitud independientemente de la Liga en la que se encuentre es un jugador interesante que no falla nunca".