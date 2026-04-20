Maldini analiza la situación del Arsenal, próximo rival del Atlético en Champions: "Tiene que enfrentarse a sus fantasmas"

El Manchester City ha dado un golpe sobre la mesa en la Premier League tras su victoria por 2-1 frente al Arsenal. Aunque el triunfo se considera justo, el partido fue un duelo tremendo que pudo caer de cualquier lado, con ocasiones para ambos equipos, incluyendo un remate de Kai Havertz en los minutos finales que pudo significar el empate para los 'gunners'. El encuentro estuvo marcado por un gol regalado por el portero local y una remontada que deja la lucha por el título más abierta que nunca.

EFE Los jugadores del Arsenal cabizbajos

Tras la derrota, el análisis es claro: "El Arsenal va a tener que jugar contra sus fantasmas", una afirmación que resume el desafío que enfrenta el equipo de Mikel Arteta. A pesar de mostrarse como "un equipo más agresivo, más valiente" y mejorar su juego con respecto a partidos anteriores, no fue suficiente para superar, ni siquiera para empatar, contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Los fantasmas del pasado y las lesiones

Los 'fantasmas' a los que se enfrenta el Arsenal tienen que ver con su historial reciente. En los últimos años, el Manchester City les ha arrebatado títulos de Premier League cuando los 'gunners' parecían tenerlos encarrilados, viniéndose abajo en el tramo final de la temporada. Actualmente, aunque el Arsenal está por delante, el City tiene un partido menos y la diferencia de goles es de tan solo un tanto, lo que podría igualarse fácilmente.

PA / Cordon Press Los jugadores del Manchester City celebran el gol de Erling Haaland.

A esta presión se suman las lesiones de jugadores importantes, especialmente la de "Bucayo Saka, que es un jugador clave". Además, se han observado "cambios de posiciones que me extrañaron bastante", como la ubicación de Eze por la izquierda o la suplencia de Jorginho para dar entrada a Havertz, aunque el equipo recuperó a su centro del campo titular con Martin Ødegaard y Declan Rice.

El City, favorito a todo

Con este escenario, el Manchester City se posiciona como el gran favorito para ganar la Premier League. La percepción es que "va a pinchar el Arsenal antes que el Manchester City", ya que el potencial ofensivo del equipo de Guardiola se considera superior y podría ser decisivo en caso de empate a puntos. La victoria les permite depender de sí mismos para revalidar el título.

La ambición del City no se detiene en la liga. Pep Guardiola podría conseguir un triplete local histórico esta temporada. El equipo ya ha ganado la Copa de la Liga, se encuentra en semifinales de la FA Cup contra un rival de segunda división y ahora es el máximo aspirante al título liguero. "Ojo, que podemos tener triplete histórico en Inglaterra de Guardiola", advierten los analistas sobre la gesta que podría alcanzar el conjunto 'citizen'.