Maldini analiza el Países Bajos - España de la Nations League y elige a su favorito: "Cuentas pendientes"

España y Países Bajos se medirán este jueves en la ida de los cuartos de final de la Nations League, en un partido en el que ambas selecciones buscarán dar un paso hacia la Final Four del próximo mes de junio.

El conjunto entrenado por Luis de la Fuente regresa al escenario donde conquistó su primera Liga de Naciones en 2023 contra Croacia y lo hace para medirse a la selección neerlandesa; combinado al que ya tumbó en el Mundial de 2010, pero contra quién también sufrió una dolorosa goleada en la cita de 2014.

La selección española, desde que De La Fuente es seleccionador, solo ha perdido dos encuentros y tan solo uno de ellos ha sido en partido oficial, cuando cayó derrotada en Escocia el 28 de marzo de 2023.

Países Bajos, por su parte, quiere volver a pelear por títulos de la mano de Ronald Koeman. El combinado neerlandés fue semifinalista en la última Eurocopa y se quedó a las puertas de la final, pero Inglaterra le apeó del torneo.

¿CÓMO LLEGAN LAS DOS SELECCIONES AL PARTIDO?

España ha completado este miércoles el último entrenamiento antes de poner rumbo a Róterdam para enfrentarse a Países Bajos. En la sesión, Luis de la Fuente contado con todos los jugadores convocados a excepción de Ferran Torres.

EFE Varios jugadores de la selección española durante un entrenamiento.

El atacante no se ejercitó junto a sus compañeros por unas molestias, que le hicieron quedarse en el gimnasio por precaución. Sin embargo, el seleccionador sí pudo contar con un Fabián Ruiz que comenzó la semana realizando trabajo en solitario.

El seleccionador, además, tampoco podrá contar con Marc Casadó, Iñigo Martínez y Bryan Zaragoza, que se cayeron a última hora de la convocatoria por problemas físicos.

En Países Bajos todo parece indicar que Frenkie de Jong será titular en el centro del campo, ya que aseguró en rueda de prensa estar "al cien por cien". El jugador del Barcelona no pudo jugar frente al Atlético de Madrid el pasado domingo por una indisposición.

EFE Frenkie de Jong y Van Dijk durante el entrenamiento de Países Bajos.

Ronald Koeman, además, ha recuperado a Memphis Depay que desde la Eurocopa no era citado para los encuentros internacionales de su selección. Y, por el contrario, no podrá contar con Dumfries, Nathan Ake, Schouten o Stefan de Vrijk

EL ANÁLISIS DE MALDINI DEL PARTIDO

Julio Maldonado 'Maldini', como es habitual en cada cita internacional, ha analizado el encuentro que disputarán este jueves Países Bajos y España. "Tenemos un partidazo entre España y Países Bajos, donde hay muchas cuentas pendientes", empezó explicando.

EFE Luis de la Fuente durante un entrenamiento de la selección española.

Y agregaba: "El partido más importante de la historia de la selección española es contra Holanda en aquella final del Mundial de Sudáfrica de 2010, aunque en 2014 los neerlandeses hizo cinco goles. Pero España llega al partido muy crecida y muy reforzada".

El experto en fútbol internacional iba más allá y decía: "Analizando los dos equipos zona a zona, a mí me parece que España es favorita. Aunque, Holanda está invicta con Koeman en casa; pero creo que España es superior".

Para finalizar, comentó: "Quizá en la ida la Selección no gane, pero yo creo que en la vuelta no debe tener problemas para llegar a la Final Four de la Nations League para intentar ganar otro título con Luis de la Fuente".

