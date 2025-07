Luis Enrique, el Balón de Oro de Dembélé y las estrellas al servicio de un equipo

Luis Enrique, ensalzó este viernes a su equipo como "colectivo", pero reconoció que el centrocampista español Fabián Ruiz es "indiscutible". "La clave es el equipo. Todos los jugadores, incluso aquellos que en momentos determinados no han jugado. En lo colectivo todos se esfuerzan. Fabián es un caso particular porque tuvo problemas hace quizás dos años, pero me parece un jugador indiscutible e importantísimo para todo el mundo y para mí como entrenador", explicó.

El técnico español compareció este viernes ante los medios, como previa a la final del Mundial de Clubes que su equipo jugará contra el Chelsea el domingo, y detalló que "el objetivo" y "el compromiso" de la dirección deportiva, el presidente Al Khelaifi y de él como entrenador es confeccionar una escuadra con "13 o 15 estrellas al servicio del equipo".

Esta filosofía contrasta con la presentada por el PSG desde que el dirigente catarí asumiera las riendas en 2011, cuando a golpe de talonario año tras año fichó a algunos de los futbolistas más codiciados del momento, como Leo Messi, Mbappé o Neymar, entre muchísimos otros.

"Ousmane ha sido el mejor de la temporada"

Por otra parte, al ser preguntado sobre si Ousmane Dembélé es el mejor jugador del mundo actualmente, contestó que no cree en premios individuales. "El equipo siempre está por encima de las individualidades. El PSG es una referencia de eso que intentamos transmitir. Sin ninguna duda, Ousmane ha sido el mejor jugador de la temporada por lo que ha logrado de manera individual en aportación de goles y asistencias, pero porque esos goles, asistencias y trabajo han hecho que el PSG conquiste todos los títulos en los que ha participado", detalló Luis Enrique.

EFE Dembélé celebra el 2-0 del PSG contra el Real Madrid

Y añadió que esa "en su opinión" debe ser la "condición sine qua non" para decidir premiar de manera individual a un jugador.

puyas a los periodistas

Luis Enrique, volvió a tirar unas de sus habituales puyas contra la prensa deportiva asegurando que le motiva "mucho más" ser criticado que alabado por los periodistas. "He estado mucho mejor en otros momentos en los que se me ha criticado. Me motiva mucho más ser criticado que alabado, bastante más". En la misma línea, dijo: "Sigo cometiendo muchos errores, me equivoco infinidad de veces, pero como lo que se ve es el resultado... No lo hacía mucho mejor cuando perdíamos y me criticabais".

Cordon Press Luis Enrique celebra uno de los goles del PSG ante el Real Madrid.

A Luis Enrique se le había preguntado si esta era la mejor temporada de su carrera y cómo había conseguido dar con la tecla en París para alcanzar la cima. A lo que el exseleccionador español respondió también: "Los elogios y las alabanzas vienen porque ganamos, si hubiéramos perdido... El mejor equipo de la última década es el Manchester City de Guardiola, y cuando pierden partidos ya todos los matan. Pero eso no quita que sigan siendo un gran equipo y un gran entrenador".

"En los momentos delicados, cuando las cosas no van bien, es cuando me encuentro más a gusto. Pero es bonito cuando las cosas funcionan, por la capacidad que tiene nuestro trabajo de hacer feliz a personas que nos siguen. Es lo que he ido apreciando con el paso de los años. Pero se cómo va esta fiesta de que los entrenadores son buenos o malos en función de los resultados", incidió. Aun así, reconoció que "puede ser" que esta sea la mejor temporada de su carrera como entrenador.

EFE Luis Enrique y Xabi Alonso dan instrucciones a sus jugadores.

el peligro del chelsea

Luis Enrique advirtió sobre los 'peligros' de los "blues" como rival por el título. "Quien diga que ganar la final es un mero trámite, no conoce al Chelsea. Para nada va a ser un partido de trámite, fácil ni nada que se le parezca. Afrontamos este partido al 100 % de nuestro nivel actual", dijo el entrenador español.

En este sentido, Luis Enrique alabó la trayectoria que trae el equipo londinense: "Han ganado la Conference League, vienen en crecimiento y me gusta mucho como entrenador el señor Maresca". "Va a ser un partido complicado, muy emparejado y, además, son muy fuertes físicamente", agregó el técnico del PSG para comentar que el suyo y el del entrenador italiano son equipos "parecidos".

EFE Joao Pedro celebra su gol, en el Fluminense - Chelsea

Sobre el partido, Luis Enrique indicó que los suyos están "deseando" jugarlo, que llegan con muy buenas sensaciones y que para ellos es "importante acabar esta temporada histórica de la mejor forma posible". "Durante todo el año, creo que en cuanto a eficacia ha sido increíble. Hemos marcado, hemos hecho historia en París y queremos seguir haciendo historia ganando el partido del domingo. Si analizo toda la temporada, diría que ha sido una temporada extraordinaria", culminó el español.