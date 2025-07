Tomás Guasch señala el gran problema del Real Madrid para la próxima temporada: "La esencia"

El Real Madrid ya se encuentra inmerso en sus vacaciones tras caer el pasado miércoles en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG (4-0). Salvo Kylian Mbappé, Vinicius, Militao, Rodrygo y Camavinga, que se quedaron en Estados Unidos, el resto jugadores y el cuerpo técnico volaron hacia la capital de España este jueves, para desde ahí tomar rumbos distintos e iniciar sus vacaciones personales.

EFE Antonio Rüdiger del Real Madrid se lamenta este miércoles, al terminar un partido del Mundial de Clubes entre París Saint-Germain y Real Madrid en el estadio MetLife de Nueva York (Estados Unidos). EFE/Ángel Colmenares

Este descanso que van a tener los jugadores de Xabi Alonso será importante después de todo el desgaste de la temporada y la derrota reciente ante el equipo de Luis Enrique.

En estas próximas semanas, la entidad presidida por Florentino Pérez tendrá que tomar decisiones sobre la plantilla. Xabi Alonso ha podido ver en el Mundial de Clubes las fortalezas y debilidades que tendrá su equipo para la siguiente campaña.

Está claro que jugadores como Huijsen, Arda Güler, Kylian Mbappé o Alexander Arnold son fundamentales. Pero, es evidente que el Real Madrid ha tenido pequeños errores individuales en lo que a la concentración defensiva se refiere, como por ejemplo los errores de Asencio y Rüdiger que le salieron muy caros al equipo blanco.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, conversa con Jude Bellingham del Real Madrid durante el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Metlife Stadium.

¿que piensa tomás guasch?

En su respectivo análisis semanal, Tomás Guasch habló sobre la estrepitosa eliminación del Real Madrid del Mundial de Clubes. El comentarista de Tiempo de Juego comenzó hablando sobre lo que ha cambiado al equipo merengue en estas últimas temporadas, algo que le está pasando factura.

"El Madrid ha dejado de ser el Madrid en muchas cosas. No me refiero a ganar, no me refiero a jugar, me refiero a su actitud. Como este equipo de hace dos años, campeón invicto de Europa y una sola derrota en La Liga, se ha convertido en este caballero de la triste figura donde es muy complicado reconocerle", comenzaba así Guasch.

Acto seguido, el periodista catalán comentó lo que le puede pasar al Real Madrid si no cambia de mentalidad a partir de agosto: "O el Real Madrid decide fajarse y pelear igual que el rival o está liquidado en España y en Europa. Está perdiendo la esencia que le ha llevado a ser el mejor equipo de la historia del fútbol".

Ya para finalizar, Tomás Guasch explicaba acerca del problema mental que tienen los jugadores del Real Madrid y lo bien que les van a sentar estas semanas de vacaciones. "Yo creo que es una cosa de coco. A ver si tienen unos días de vacaciones y vuelven", terminaba Guasch.

