Lothar Matthäus deja claro su candidato para el banquillo del Bayern: "Xabi debe encabezar la lista"

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus ha señalado como candidato ideal al banquillo del Bayern Múnich al español Xabi Alonso "por su currículum, su autoridad y su exitoso trabajo en el Leverkusen", aunque, por su personalidad, no está seguro de que decida aterrizar en la capital bávara la próxima temporada.

En su columna para el canal 'Sky Alemania', Matthäus se deshizo en elogios hacia el español, pero expresó igualmente sus dudas de que llegue a Múnich como sucesor de Thomas Tuchel ya de cara la próxima temporada.

"Xabi no es alguien que se deje llevar por los grandes nombres, ha celebrado demasiados éxitos como jugador para eso. Tampoco seguirá el lado comercial de las cosas. Lo que le importa es lo que ha construido y con quién lo ha construido. Sabe de dónde viene y lo que debe a los demás. Por eso no le veo necesariamente fichando por un nuevo club en la próxima temporada", agregó el campeón del mundo.

Para Matthäus, el de Tolosa "tiene que encabezar la lista del Bayern por su currículum, su autoridad y su exitoso trabajo en el Leverkusen". "No se me ocurre un entrenador en Europa o en el mundo que encaje mejor en el Bayern Múnich que Xabi Alonso", subrayó el exfutbolista, que tampoco vería con malos ojos, "si recibe el apoyo del club", el nombramiento de Sebastian Hoeness,actuaalmente en el banquillo del Stuttgart.

