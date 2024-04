Los Mossos le devuelven a Miguel Induráin una bicicleta robada y valorada en 6.500 euros

Los Mossos d'Esquadra detuvieron los pasados 27 y 28 de marzo a tres personas, dos hombres de 18 años y un menor de edad, acusados de haber robado una bicicleta al exciclista Miguel Induráin valorada en 6.500 euros, que han recuperado y devuelto al ganador de cinco Tours este viernes.

Avui li hem pogut retornar a Miguel Induráin la bicicleta que li van sostreure al març a Vila-seca mentre es preparava amb el seu equip per a la @TitanDesert Morocco 2024. Just a temps per a la cursa que es disputa a partir del 28 d’abril pic.twitter.com/ieX8rvhjPU