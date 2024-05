Los fracasos del PSG desde la llegada del dinero qatarí: 13 años y 2.000 millones de euros

El PSG es uno de los equipos favoritos para hacerse con la Champions todas las temporadas desde 2011, cuando llegó el fondo de inversión Qatar Sports Investments. Sin embargo, no han logrado levantar la 'orejona' a lo largo de estos trece años. Lo más cerca que estuvo el conjunto parisino de conseguir el título europeo fue en 2020, edición en la que perdieron en la gran final ante el Bayern de Múnich, que posteriormente culminaría el sextete bajo los mandos de Hansi Flick.

Desde la llegada de QSI, el PSG ha gastado un impresionante cantidad de dinero en tres proyectos diferentes. El primero arrancó en 2011, pero las principales estrellas fueron fichadas a partir de 2012. Con la cartelera principal de Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva, Verratti, Lucas Moura y Lavezzi o David Luiz, el cuadro parisino no logró pasar de los cuartos de final. Esta etapa se cerró y disolvió tras la famosa remontada del Barcelona en el Parque de los Príncipes en 2017.

El segundo gran proyecto comenzó con el estelar fichaje de Neymar, cuando el PSG abonó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros al FC Barcelona. A la llegada del brasileño, se le sumó la de Mbappé. El equipo liderado por ellos dos fue el que llegó a la final de la Champions contra el Bayern de Múnich en el Estadio Da Luz de Portugal. A un gol se quedó dirigido por Thomas Tuchel de levantar la 'orejona'.

El tercer proyecto fue una continuación del anterior, al que se le sumó la flamante llegada de Messi como agente libre, después de no renovar con el Barcelona. Al fichaje del argentino, se sumaron otros como los de Sergio Ramos o Achraf Hakimi. No obstante, en las dos temporadas que mantuvieron el tridente en ataque formado por Messi, Neymar y Mbappé, el PSG no pasó de los octavos de final en Champions.

Después de estos proyectos, Messi y Neymar se marcharon y el equipo se podría considerar que esta temporada estaba de reconstrucción. El cuadro parisino firmó a Luis Enrique para crear una plantilla más colectiva, que centrada en las individualidades de sus estrellas en ataque. A pesar de esto, el PSG ha llegado a las semifinales de la Champions, pero han caído ante el Borussia Dortmund.

Dinero gastado, por resultados en Champions

En los trece años que lleva el QSI al frente del PSG ha gastado más de 2.000 millones de euros en fichajes para sus diferentes proyectos, pero no han conseguido el objetivo de levantar la Champions, por el momento. Aunque pueda no parecerlo porque no es el año que más estrellas han firmado, pero sí en el que más dinero han se han desembolsado.

2011-12: 108M - cuartos de final de la Liga de Campeones.

2012-13: 151M - cuartos.

2013-14: 136M - cuartos.

2014-15: 50M - cuartos.

2015-16: 116M - cuartos.

2016-17: 135M - octavos.

2017-18: 238M - octavos.

2018-19: 262M - octavos.

2019-20: 95M - final.

2020-21: 62M - semifinales.

2021-22: 91M - octavos.

2022-23: 147M - octavos.

2023-24: 455M - semifinales.

Total de dinero gastado: 2046 millones de euros, según Transfermarkt.