Las claves del Mundial de Clubes de 2025; habrá también Copa Intercontinental

La primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA™ de 32 equipos se jugará en Estados Unidos en 2025. El nombre oficial de la competición será Mundial de Clubes FIFA y contará con clubes de cada una de las seis confederaciones. El Consejo confirmó por unanimidad la metodología de clasificación de clubes que se utilizará como parte de los principios clave de acceso, que fueron aprobados en la reunión del Consejo de marzo de 2023.

La FIFA informó este domingo de que el torneo tendrá lugar del 15 de junio al 13 de julio: "Con el objetivo de garantizar la máxima calidad posible basada en criterios deportivos en las cuatro temporadas más recientes, a partir de la fase de grupos de la máxima competición de clubes de la confederación correspondiente, e incentivando el resultado de cada partido del torneo respectivo, se aprobó la siguiente metodología para la nueva clasificación estándar: 3 puntos por victoria; 1 punto por empate; 3 puntos por avanzar en cada fase de la competición".

La FIFA precisa que en el caso de los clubes europeos, ya que se han completado tres temporadas completas y una fase de grupos completa de la cuarta temporada de la Liga de Campeones, "y dado que la UEFA cuenta con un sistema de coeficiente de clubes existente, los principios metodológicos preexistentes actuales a efectos del cálculo del coeficiente de clubes de la UEFA en relación con los partidos de la Liga de Campeones únicamente se aplicarán de manera excepcional para determinar la clasificación de los clubes europeos para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025", indica.

Por tanto, según la metodología aprobada para la clasificación de los equipos europeos es la siguiente es de 2 puntos por victoria, 1 punto por empate, 4 puntos por la clasificación para la fase de grupos, 5 puntos por la clasificación para los octavos de final y 1 punto por pasar a cada una de las siguientes fases de la competición.

África (4 equipos): Al Ahly (EGY), Wydad (MAR) y el ganador de la edición 2023/24. Vía ránking (1): Por confirmar.

Asia (4 equipos): Al Hilal (KSA), Urawa Red Diamonds y el ganador de la edición 2023/24. Vía ránking (1): Por confirmar.

Europa (12 equipos): Vía Champions: Chelsea (ING), Real Madrid, Manchester City y el campeón de la edición 2023/24. Vía ránking (8): Bayern Múnich (GER), PSG (FRA), Inter Milan (ITA), Oporto (POR), Benfica (POR) y 3 equipos por confirmar.

Concacaf (4 equipos): Vía Champions: Monterrey (MEX), Seattle Sounders (USA), León (MEX) y el ganador de 2024.

Oceanía (1 equipo): Aucklanc City (NZL)

Sudamérica (6 equipos): Vía Libertadores: Palmeiras (BRA), Flamengo (BRA), Dluminense (BRA) y el ganador de 2024. Vía ránking: 2 equipos por confirmar.

La fase de grupos estará compuesta por ocho grupos de cuatro equipos, que jugarán por el sistema de liguilla. Los dos primeros se clasificarán para los octavos de final, donde empezarán las eliminatorias a encuentro único hasta la final. No habrá choque por el tercer puesto.

A partir de 2024 se disputará un torneo anual de clubes que se volverá a denominar Copa Intercontinental, como el antiguo torneo en el que se medían los campeones europeo y sudamericano.

En esta Copa tomarán parte los campeones de las competiciones de clubes de las principales confederaciones y concluirá con una final en una sede neutral entre el ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y el vencedor de una eliminatoria intercontinental entre clubes de las demás.

