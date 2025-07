El Leverkusen ya tiene sustituto para Wirtz; el Oporto pone cláusula de estrella a su nuevo delantero español

Sábado de rumores y posibles grandes movimientos en el mercado internacional de fichajes. Y es que los grandes conforme va avanzando el verano comienzan con las prisas para mejorar sus plantillas. Son muchos los nombres importantes que comienzan a sonar y que podrían cambiar de equipo.

rashford

El extremo inglés, que ha sido vinculado al Barcelona tras el no de Nico Williams, está también en la agenda de la Juventus. Al menos así lo informan desde la prensa británica. Rashford no cuenta para el Manchester United y tras su cesión al Aston Villa de la pasada campaña, no jugará en Old Tradford en la 2025/2026. Los red devils piden 40 millones de libras por sus servicios.

Cordon Press Marcus Rashford podría recalar cedido en el Barcelona

Nicolás Jackson

El delantero senegalés podría dejar el Chelsea este mercado veraniego. Pese a marcar 24 goles en Premier en dos temporadas, los blues han reforzado su ataque con Liam Delap y Joao Pedro y Nicolás Jackson ha pasado a un segundo plano. El Milán lo querría, pero el Chelsea pediría 100 millones de libras por él, según Daily Mail. Una cantidad que parece desorbitada.

borja sainz

Borja Sainz ya está en Oporto para convertirse en nuevo jugador del conjunto luso. El segundo máximo goleador de la pasada Championship con 18 goles le ha costado 13 millones de euros más 2 en variables a los dragoes que, además, deberán abonarle al Norwich el 20% de una futura venta. El español tendrá cláusula de estrella, 100 millones de euros, según el diario Record.

Tillman

Después de vender a Florian Wirtz al Liverpool por 137 millones de euros, el Bayer Leverkusen ya tiene sustituto. se trata de Malik Tillman, internacional estadounidense, que llega desde el PSV donde la pasada campaña firmó 16 goles y 5 asistencias en 34 partidos. Firma cinco temporadas.

osimhen

Victor Osimhen no parece tener futuro en el Nápoles. Se había especulado con que Antonio Conte quería recuperar al goleador nigeriano tras su año de cesión en el Galatasaray, pero el actual campeón de la Serie A puede hacer caja con su delantero. El Al-Hilal, según informa Matteo Moretto, habría presentado una oferta de 75 millones de euros a pagar en dos plazos.