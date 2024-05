Leclerc manda en casa; Sainz brilla en otro día horrible para Aston Martin

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha logrado la pole para la carrera del Gran Premio de Mónaco, octava prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), que no ha pasado de la Q1, partirán tercero y decimosexto, respectivamente, y el líder Max Verstappen (Red Bull) arrancará sexto.

En su Gran Premio de casa, Leclerc firmó un crono de 1:10.270 para conquistar su 24ª primera posición de salida en el 'Gran Circo', la primera desde Azerbaiyán 2023. Su tiempo le valió para superar por una décima al australiano Oscar Piastri (McLaren) y por dos a su compañero Carlos Sainz.

QUALIFYING CLASSIFICATION



