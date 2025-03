Leandro Paredes confiesa qué pasó para que Messi se tirara tres meses sin hablarle: "Yo lo pasé como el 'orto'"

En Argentina ha tenido bastante repercusión una particular confesión que ha hecho el campeón del mundo con la albiceleste, Leandro Paredes, en una entrevista concedida a Infobae.

En ella cuenta el motivo por el que Leo Messi, compañero y amigo de la selección argentina, le retiró la palabra durante tres meses: "Yo lo pasé como el 'orto'", se sinceró Paredes.

Paredes cuenta que en la temporada 2020-2021, durante un partido de Champions entre el PSG y el Barcelona, sin público (por las restricciones impuestas por la pandemia por COVID), "se escuchaba todo. Pasamos a ganar 2-1 y yo les digo algo a mis compañeros, y él me escuchó", dijo en el partido en el que el PSG remontó en el Camp Nou para sellar un 1-4 en la ida de los octavos de final.

"Recontra, si calentó", se acordó. "¿Y no le mandaste como a los quince días un mensaje para disculparte?", le preguntó el entrevistador, a lo que el centrocampista respondió: "¿Quince días? Al día siguiente, y otro a los quince días. Le dije 'perdona, no era para ofenderte...', pero no respondió. Estuvo tres meses sin contestar".

Además, contó con el agravante de que, poco después de aquel partido en el que Messi se enfadó con Paredes, ambos volverían a coincidir en un partido con la selección de Argentina tan solo un mes después, "pero ese partido se suspende". La siguiente vez que ambos se vieran las caras sería dos meses más tarde, en otro partido oficial: "Y ahora le tengo ver, ¿y cómo reacciona?", se preguntó en aquel momento.

"Llegamos el mismo día a la concentración. Yo llegué un ratito antes que él, y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes, él me tiró agua y me dijo: '¿Qué haces despierto tan temprano'?", le pregunto la 'Pulga'. En ese momento, Paredes supo que Messi había pasado capítulo sin tener que hablar del incidente.