Lo que le sorprendió a Paco González del cambio de Julián Álvarez durante el Atlético-Athletic: "No sé por qué"

El Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao se han visto las caras este sábado en un encuentro que comenzó a las 21:00h en el Metropolitano.

derrota del real madrid

El Atlético de Madrid comenzó el encuentro con la noticia de la derrota del Real Madrid ante el Betis en el Villamarín.

Derrota del Real Madrid en un partido que comenzó ganando gracias a un gol de Brahim en el minuto 10 tras una buena combinación entre Mbappé, Mendy y el propio Brahim.

Antes del descanso, Cardoso igualó el encuentro al rematar un saque de esquina lanzado por Isco desde el costado izquierdo, y que el jugador verdiblanco remató sin oposición.

EFE Los jugadores del Betis celebran el segundo gol de Isco ante el Real Madrid

Los de Manuel Pellegrini consiguieron la victoria después de que Isco transformara un penalti que Antonio Rüdiger cometió sobre Jesús Rodríguez.

Los de Ancelotti han sumado solo una victoria en los últimos cinco encuentro. Derrota e imagen que fue muy criticada por el italiano al término del partido: "Si jugamos así, no vamos a ganar el martes, esto está bastante claro. Este partido nos sirve para despertarnos, de lección para el próximo partido. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba mucho más ordenado, mucho más compacto; pero hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores".

atlético de madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio descanso a Julián Alvarez en el once partido de este sábado contra el Athletic, en el que alineó a Alexander Sorloth y Antoine Griezmann en ataque

El Atlético salió con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Samuel Lino, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Alexander Sorloth, en ataque. Equipo de Simeone pensando también en el duelo del próximo martes ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que se jugará en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00h.

EFE Atlético-Athletic

El Athletic, por su parte, jugó de inicio con Unai Simón; Ander Gorosabel, Dani Vivian, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche; Íñígo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; y Álex Berenguer.

Julián Álvarez, autor del gol del Atlético de Madrid, acabó saliendo en el minuto 59, y siete minutos más tarde, anotaba el tanto tras un gran pase de Marcos Llorente.

El argentino salió a la vez que Gallagher y Marcos Llorente. Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, a Paco González le sorprendió el recibimiento del Metropolitano a uno de sus mejores hombres en esta temporada: "Oye, no sé por qué me ha sorprendido, esperaba un rugido cuando dijeran el nombre de Julián y no ha habido rugido".

"Pensaba que le iban a recibir con más algarabía a él", sentenció Paco González. Un Paco González que se rindió ante el delantero rojiblanco durante el transcurso del encuentro porque "en 15 minutos, es el hombre del partido".

'La Araña' fue el héroe del partido y hace que el conjunto rojiblanco alcance de nuevo el liderato, a la espera del encuentro del Barcelona de este domingo ante la Real Sociedad. Lo que sí que ocurrirá es que el Atlético jugará en el Bernabéu por delante de su eterno rival en la clasificación de LaLiga en Primwera División.

EFE Julián Álvarez celebra el gol del Atlético

