Las propuestas más surrealistas para la máscara de Mbappé: "¿Alguna idea?"

El delantero francés Kylian Mbappé, que se fracturó la nariz en los minutos finales del partido contra Austria en la primera jornada del grupo D de la Eurocopa 2024, abandonó el hospital tras los exámenes médicos, regresó a la concentración del equipo en la ciudad alemana de Paderborn, no será operado por el momento y la previsión es que juegue con una máscara durante el torneo continental.

Mbappé se retira con un fuerte golpe en la nariz en el Austria - Francia (EFE)

El futbolista no será sometido a ninguna cirugía de forma inmediata después de la valoración de los exámenes médicos en un hospital de la ciudad de Dusseldorf, donde jugó este lunes contra Austria, y recibirá tratamiento los próximos días para poder continuar en competición en la Eurocopa 2024, por lo que es duda por el momento para el siguiente duelo ante Países Bajos, que se disputará el próximo viernes.

Reacción de Mbappé

El jugador francés se tomó con humor este percance y a través de la red social 'X' escribió "¿Alguna idea para máscaras?". Enseguida recibió una gran cantidad de propuestas, alguna de ellas, surrealistas.

La más repetida fue la idea de la máscara de una tortuga ninja. Mbappé es conocido como 'Donatello' desde su etapa en el Mónaco y en los primeros años en el PSG.

Otros usuarios por ejemplo le sugerían una idea clásica y que llevara una máscara común entre los jugadores como la que utiliza el delantero del Nápoles Osimhen.

Política

No podían faltar tampoco las propuestas de máscaras políticas en relación al momento actual que atraviesa Francia políticamente hablando. Un tema político que saltó a la concentración francesa en la Eurocopa y el propio Mbappé se posicionó en la idea de no votar a los extremos, con clara alusión a no ir a votar en las próximas elecciones legislativas a la ultraderecha de Marine Le Pen.

En las respuestas de los usuarios le propusieron esa máscara e incluso también alguno le sugerió que llevara una máscara del presidente de la República Francesa Emmanuel Macron.

La máscara, con "materiales blandos, ligeros y acolchados"

La máscara que utilice Mbappé debe estar fabricada "con materiales blandos, ligeros y acolchados", según las reglas de juego para esta temporada de la International Board, publicadas en su página web oficial.

En su artículo cuarto, cuando hace referencia a 'otro tipo de equipamiento', explica: "Se permite equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras y coderas fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchados", sin incluir más especificaciones acerca de ese tipo de artilugios.