Laporte responde a Willy Bárcenas tras su polémico tweet contra los centrales franceses de España

Laporte rechazó entrar en polémicas con el cantante de Taburete, Willy Bárcenas, que se quejó en X de que los dos centrales de España fuesen de origen francés: "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrmand, Lapogggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", escribió el músico

Laporte, sobre la polémica del tweet de Willy Bárcenas.



?? "Pedimos que no nos difamen".



?? "Nos cuesta a nosotros, pero sobre todo a nuestras familias". pic.twitter.com/AkwEZI09Bx — Relevo (@relevo) June 22, 2024

"A todos nos pasa que nos critican en algún momento, porque al final una carrera es corta pero a la vez larga. Tienes que jugar muchos partidos, estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente que mirarán por su lado. Lo que sí pedimos es que no sea difamando, que nos cuesta a nosotros y sobre todo a las familias. Afecta mucho y creo que no es necesario, y más en este momento. Quieren intentar destabilizar a algunos jugadores cuando todos debemos ir en el mismo camino y conseguir lo máximo posible", aseguró el central de la selección española.