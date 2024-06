El polémico tweet de Willy Bárcenas sobre los centrales 'franceses' de La Roja: "No me jo..."

España se impuso este jueves por 1-0 a Italia en su segundo partido en la Eurocopa. Con el triunfo de La Roja, gracias a un gol en propia puerta de Calafiori, los de Luis de la Fuente sellaron su pase a los octavos de final como primeros de grupo. La Selección ilusiona y ha conseguido unir a la afición alrededor de un equipo que pivota sobre Rodri y en el que Lamine Yamal y Nico Williams ponen la magia desde los costados.

El seleccionador repitió ante la azurra el once que en la primera jornada batió a Croacia (3-0) con un único cambio. Laporte entraba en el centro de la zaga en lugar de Nacho. Esto suponía que la pareja de centrales de España la formarían dos jugadores franceses que se habían nacionalizado para defender al país que les hizo futbolistas: Aymeric Laporte y Robin Le Normand.

Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!???????? — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 20, 2024

Este hecho de competir con jugadores nacionalizados no gusta a todos. Uno de los que dejó claro su animadversión fue Willy Bárcenas el cantante del famoso grupo Taburete. En su cuenta de Twitter escribió un mensaje que le ha generado muchas críticas y en el que mostraba su enfado por la pareja gala.

"Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrmand, Lapogggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", escribió el músico. Lo cierto es que con Le Normand y con Laporte atrás, La Roja dejó la portería a cero y es la única selección de todas las que han disputado al menos dos encuentros que no ha recibido ningún gol en el campeonato.