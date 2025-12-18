"Lamine Yamal siempre será marroquí, aunque juegue para España"

Mustapha Hadji fue uno de los pioneros del fútbol marroquí. Este centrocampista de 54 años jugó en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y España y llegó a disputar dos Mundiales con su país. En LaLiga jugó en el Deportivo de La Coruña entre 1997 y 1999 y en el año 2004 en el Espanyol. 63 veces internacional con Marruecos, Hadji ha lamentado en una entrevista en 'Al Arabiya Sports' que Lamine Yamal no siguiera sus pasos y se decantara por España.

"Es una pena que Lamine Yamal no haya elegido Marruecos, aunque Lamine Yamal juegue con España, el cariño que recibirá de los españoles nunca será el mismo que el que habría recibido de los marroquíes. Si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido diferentes", asegura Hadji.

"Es triste porque, como leí hace poco en un periódico español, algunos periodistas dijeron: "Tenemos a Pedri, queremos a Pedri, queremos a Yamal, pero no lo queremos tanto como a Pedri'. Así que eso significa que es una mala elección. Me hubiera gustado que jugase con Marruecos. Lamine Yamal siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España", sentenció Hadji.

"En el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional. Estando en el Barça yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo. Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país. La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país", aseguró Lamine Yamal en una entrevista reciente.