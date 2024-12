Lamine Yamal, premio Golden Boy

El español Lamine Yamal, extremo del Barcelona galardonado con el 'Golden Boy', premio concedido por el diario 'Tuttosport' al mejor jugador sub'21 de las ligas europeas, declaró que el Barça es el club de su vida.

"Estoy muy contento. Noto mucho el cariño de la afición y todo lo que sea recibir reconocimientos así me pone muy feliz. Tengo ganas ya de volver con el equipo para ayudarles. Toca recuperar pero estaremos de vuelta pronto", dijo Lamine Yamal, conectado con Turín en directo desde Barcelona, junto al premio.

"Intento pensar solo en jugar, no en la edad del rival. Es un poco curioso que haya jugadores más mayores que mi padre...", comentó entre risas, al ser preguntado por su precocidad.

EFE Lamine Yamal y Ferran Torres celebran la victoria del Barcelona contra el Borussia Dortmund.

Para el futuro, Lamine lo tiene claro: "Me veo obviamente en el Barca, es el club de mi vida. Ganando todo lo posible. Ganando 'Champions' y con la selección el Mundial".

Antes de que empezara la gala, su representante, el luso Jorge Mendes, confirmó a los medios presentes que el jugador renovará pronto con el equipo 'culer'.

La estrella española recibió dos mensajes, uno de Joan Laporta, presidente del Barcelona, que felicitó tanto a Lamine como a Aitana Bonmatí y Vicky López, también premiadas; y otro de Jorge Mendes, su representante.

"Cuando ganamos es un presidente muy feliz. Pero cuando no ganamos también nos apoya. Nos ayuda mucho al equipo, baja al vestuario para dar estar con nosotros", desveló Yamal sobre Laporta

Mendes, por su parte, además de felicitar al jugador, le aseguró que el año que viene ganaría el Balón de Oro. "Ojalá Jorge, dios te oiga", respondió Yamal, con una sonrisa.

Además, el creador del trofeo, el italiano Massimo Franchi, comentó que Laporta le había confesado que lee recordaba a Neymar: "Es uno de los mejores del Barcelona, uno de mis ídolos. Ojalá se de para llegue a su nivel".

Ningún representante del Barcelona acudió a Turín, donde se celebró la gala, pese a tener 3 premiados, pues Vicky Lópz recibió el 'Golden Girl' y Aitana Bonmatí el 'Golden Woman'.

Yamal se adjudicó el prestigioso reconocimiento tras una temporada sobresaliente en la que se asentó como la estrella del combinado 'culé' y en la que ganó la Eurocopa con España, así como el trofeo a mejor jugador joven del mismo torneo. En total, marcó cinco goles y dio siete asistencias en la Liga española.

anteriores ganadores

Nacido en 2007, el talentoso extremo de tan solo 17 años heredó el premio que la temporada pasada alzó el inglés Jude Bellingham; y se unió al reciente éxito del club blaugrana en este sentido, que tuvo como campeones a Pedro González 'Pedri' y a Pablo Páez Gavira 'Gavi' en las ediciones de 2021 y 2022.

EFE Pedri junto a Lamine Yamal en un entrenamiento de la selección española.

El campeón de Europa con España este verano superó al inglés Jude Bellingham, que recibió un 97% de los votos, es decir, 485 de los 500 posibles. Fue el mismo porcentaje con el que ganó el francés Kylian Mbappé, pero lo hizo en una edición con 30 votantes y ahora lo hacen 50.

Este año, según informó el diario ‘Tuttosport’, creador del premio, Lamine Yamal acumuló 488 votos de los 500 posibles, superando en 3 a Bellingham, alzando el porcentaje a los 97.6 puntos finales.

Además, nunca hubo un ganador del ‘Golde Boy’ tan joven: lo consiguió con 17 años y 4 meses.

vicky lópez, golden girl

La española Vicky López, nombrada 'Golden Girl' por el diario italiano 'Tuttosport', premio que acredita a la mejor jugadora sub-21, declaró este lunes que espera "mantener la ilusión por el fútbol", un deporte en el que sueña "a lo grande".

"Buenas noches a todos. Quier agradecer a 'Tuttosport' por este premio", dijo en un vídeo proyectado en la gala de entrega de todos los premios, celebrada en el Museo del Automóvil de Turín.

"Muy agradecida por el premio. Siento no estar presente, tenemos un partido de Liga de Campeones que preparar. Estos premios no se gana sola, formo parte de un equipo que me ayuda para estar en todo este tipo de premiaciones. ¡Muchas gracias!", añadió.

"Estoy muy contenta de haber recibido el premio. Es una pena no estar allí, pero contenta de estar conectada con vosotros", dijo en directo, conectada con Turín a través de una videollamada con el premio y el escudo de Barcelona de fondo.

La joven perla española explicó cómo fueron sus orígenes en el fútbol. "Yo creo que amo este deporte desde que tengo conocimiento, pero mi hermano hizo que supiera más; y luego jugar en las calles de Vallecas y en el colegio me ha hecho llegar hasta aquí", apuntó.

aitana bonmatí, golden woman

Por su parte, Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, premiada con el 'Golden Woman' por el diario italiano 'Tuttosport', quiso compartir el galardón con sus compañeras de equipo, las que le ayudan día a día para "estar en este tipo de premiaciones".

"Buenas noches a todos. Quier agradecer a 'Tuttosport' por este premio", dijo en un vídeo proyectado en la gala de entrega de todos los premios, celebrada en el Museo del Automóvil de Turín.

"Muy agradecida por el premio. Siento no estar presente, tenemos un partido de Liga de Campeones que preparar. Estos premios no se gana sola, formo parte de un equipo que me ayuda para estar en todo este tipo de premiaciones. ¡Muchas gracias!", añadió.

kroos, golden man

El alemán Toni Kroos, exjugador del Real Madrid nombrado 'Golden Man' por el diario 'Tuttosport', ponderó este lunes el galardón como una "manera muy bonita de cerrar" su carrera.

Cordon Press Los cuartos de final de la Eurocopa fueron el último partido de Kroos.

"Es una noche especial para mí. Es precioso ser reconocido por un premio tan prestigioso. También que hayan votado tantos exjugadores y leyendas por mí es algo que significa mucho para mí. Es un honor y una manera muy bonita de cerrar la carrera", dijo el excentrocampista en un vídeo proyectado en la gala celebrada en el Museo del Automóvil de Turín.