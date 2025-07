Lamine Yamal elige su 'once' histórico del Barcelona y se olvida de una de las grandes leyendas del club

En 125 años del Barcelona han pasado mucho jugadores que han hecho historia. Por eso, desde el Barça le han preguntado a Lamine Yamal cuál es once histórico y la joven estrella azulgrana va ha elegido a sus jugadores favoritos.

En la portería, Lamine Yamal se decantó por Víctor Valdés porque “en mi cabeza es el portero más histórico que hemos tenido. Es el que he visto yo”. Hay que tener en cuenta que el jugador cumplirá los 18 años el 13 de julio.

En la siguiente línea, en la defensa, eligió una línea de tres, algo que generalmente no se ha visto en los mítico equipos del Barcelona y que no concuerda con el ADN azulgrana. Piqué, Puyol y Mascherano. Ahora ya todos retirados, pero donde se puede ver una icónica pareja de centrales que levantó el 'sextete'. Además dejó al conjunto blaugrana con 19 títulos, con dos Champions League.

Once histórico de Lamine Yamal

centro del campo

En el centro del campo, en la zona de control, Lamine no tardó en elegir tanto al pivote como a los interiores. "Xavi, Iniesta y Busquets". Rápido y sencillo. Quizá el mejor mediocentro que ha tenido el Barcelona y no solo por todo lo que han ganado tanto con el Barcelona como con la selección, sino por la magia que le daban a las jugadas. Además, añadió a Ronaldinho como media punta del equipo.

Por último, en la zona de ataque también hay pocas sorpresas. El primer es fácil de elegir: “Messi, obviamente”. El astro argentino es el jugador que más Balones de Oro tiene consiguiéndolo hasta en ocho ocasiones. A su lado le acompañan el gran ídolo de Yamal, Neymar, con quien se ha ido de vacaciones a Brasil y también Luis Suárez. Esa MSN que tantos dolores de cabeza le dio a todos los equipos que se enfrentaron al Barcelona durante las temporadas que jugaron juntos.

los grandes olvidados

Un once con nombres muy importantes en la historia del Barcelona, aunque muchos han notado que faltan jugadores esenciales e históricos. Por ejemplo, Lamine Yamal no mencionó mi a Diego Armando Maradona y tampoco a Johan Cruyff. El holandés es una de las piezas clave en la historia del Barça. El '14' fue el primer en implementar ese ADN Barça. Además, Maradona, aunque es verdad que estuvo menos tiempo vistiendo la camiseta azulgrana, marcó 38 goles en tan solo 58 partidos.

Dos jugadores clave de los se ha olvidado Lamine Yamal seguramente por su corta edad, ya que no ha tenido la oportunidad de verlos jugar en directo. El que llama más la atención que no esté en su once ideal es Dani Alves. El brasileño es considerado para muchos el mejor lateral derecho del Barcelona en su historia reciente.