LaLiga recoge tres incidencias contra el Espanyol en el Camp Nou durante el derbi, aunque no refleja nada sobre el cántico final de los jugadores

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante.

Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

En relación al informe de esta semana, LaLiga recoge tres incidencias contra el Espanyol en el derbi del pasado sábado en el Camp Nou. En el minuto 30, en el minuto 55 y 65, LaLiga señala el cántico "Odio al Espanyol".

Sin embargo, en el citado informe, no hay nada reflejado sobre el cántico final de los jugadores del Barça con la afición blaugrana que decía lo siguiente: "Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, te tiramos Sarriá y luego te echamos de nuestra ciudad, luego bajaste de división para poder ser campeón. Rezaremos por tu desaparición".

Por otro lado, LaLiga señala que en el Real Sociedad-Alavés hubo cánticos contra el Atlético de Madrid en dos ocasiones. Cántico contra el Atlético que también aparece reflejado en el Sevilla-Atlético. En este encuentro además se recoge el siguiente cántico: “¡Desde pequeñito yo te vengo a ver y me persigue la policía! ¡P*** Telecinco, p*** Antena 3 pero más p*** es la reina Sofía! ¡Oh señor juez, no me amargue más la vida! ¡Oh señor juez, déjame animar al Sevilla”.

En el informe también se refleja indicencias en el Levante-Getafe de Primera División, y en Segunda División, en el Granada-Cultural Leonesa y en el Huesca-Deportivo.