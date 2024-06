Kroos dice adiós al Real Madrid con una nueva Champions League: "Se va un trozo gigantesco de la historia"

El Real Madrid ha levantado este sábado su 15ª Champions League al derrotar en la final al Borussia Dortmund por 0-2 gracias a los goles de Dani Carvajal y de Vinicius.

Una final que además ha significado el adiós del alemán Toni Kroos después de que anunciara la semana pasada que esta sería su última temporada y que colgaría las botas después de la Eurocopa que se jugará en su país del 14 de junio al 14 de julio.

Kroos fue titular en la final y jugó 85 minutos cuando fue sustituido por su amigo y compañero de posición, el croata Luka Modric. En el siguiente audio podrás escuchar cómo vivimos este momento histórico en Tiempo de Juego y las palabras de Paco González dedicadas al '8' merengue: "Se va un trozo gigantesco de la historia del Real Madrid, histórico a nivel mundial".

Audio

El adiós de Kroos

A través de un comunicado, a principios de la semana pasada, Kroos confirmaba el adiós al mundo del fútbol tras la presente temporada. "17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin"

"Nunca olvidaré esta década tan apasionante exitosa! Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último. Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!", terminó señalando el alemán en su cuenta oficial de Instagram. El pasado sábado Kroos ya se despidió del Santiago Bernabéu tras el encuentro ante el Betis.

Final de menos a más del Real Madrid

El Real Madrid conquistó una nueva Champions League en un encuentro más díficil de lo que se pensaba en un primer momento. En los primeros 45 minutos, el Borussia Dortmund fue mejor y perdonó en varias ocasiones.

En la segunda parte, el Real Madrid mejoró y pudo conseguir los goles antes de que Carvajal, de cabeza a la salida de un córner, puso el 0-1 en el minuto 74.

LONDRES, 01/06/2024.- Los jugadores del Real Madrid celebran el primer gol del equipo madridista durante la final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Borussia Dortmund disputan hoy sábado en el estadio de Wembley, en Londres. EFE / Kiko Huesca.

Poco después, Vinicius completó la victoria blanca en el minuto 83 y dos minutos más tarde, Kroos fue cambiado por Modric. Un gesto histórico que no pasó desapercibido para el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González: "Se va un trozo gigantesco de la historia del Real Madrid, histórico a nivel mundial".

Con esta Champions, Kroos suma su sexta Copa de Europa en total, la quinta con el Real Madrid, más que consiguió con el Bayern Munich,.

Canales de WhatsApp

