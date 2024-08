Koné da el susto: se cae desplomado en el entrenamiento del Almería

Koné ha dado un gran susto a sus compañeros y al cuerpo técnico durante el entrenamiento de esta mañana del Almería. El delantero se ha desplomado y después de ser atendido por el doctor del club, ha sido trasladado al hospital para conocer la razón del desvanecimiento. El equipo almeriense trabaja en el Anexo, donde esta mañana hacía un intenso calor y el motivo podría ser la exposición a las altas temperaturas.

Koné y Rachad se incorporan a la concentración en Marbella.UD Almería



El club almeriense no hará comunicado respecto a la situación del jugador hasta que no haya un parte médico al respecto. Por su parte, el técnico Rubi, ha decidido cancelar la sesión de entrenamiento. No es la primera vez que el futbolista debe recibir asistencia médica, hace apenas tres semanas ya sufrió una indisposición antes de viajar a Marbella, se le practicaron pruebas y no se detectó ningún problema.

El internacional con la selección de Mali, de 25 años, por el que el Almería pagó al Lorient 7,5 millones de euros el pasado verano, no pudo tener mucha continuidad la pasada campaña y no entró en la convocatoria de Rubi para el encuentro contra el Racing de Santander después de una pretemporada con poco protagonismo. De hecho, parece ser un candidato claro a abandonar el equipo en los próximos días.