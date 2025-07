Las jugadoras de Inglaterra no se arrodillarán en el partido de semifinales por el ataque racista dirigido a una de sus jugadoras

La selección de Inglaterra no se arrodillará antes de la semifinal de la Eurocopa femenina que juegan el martes contra Italia.

Es un clásico ver a las jugadoras inglesas doblar una de sus rodillas antes del comienzo de sus partidos como señal de rechazo al racismo, como se viene haciendo de un tiempo a esta parte en el fútbol.

Todo parte de la denuncia que ha hecho pública este domingo una de sus jugadoras a través de sus redes sociales. Jess Carter tiene rasgos afroamericanos por ascendencia de su padre, aunque ella es británica de nacimiento. Sin embargo, ha querido que sepa todo el mundo que ha sufrido ataques racistas.

LA DENUNCIA COMPLETA DE JESS CARTER

"Un mensaje para la afición: Desde el comienzo del torneo he sufrido muchos abusos raciales. Si bien creo que todo aficionado tiene derecho a opinar sobre el rendimiento y los resultados, no estoy de acuerdo ni creo que esté bien criticar por la apariencia o la raza de alguien", denunció antes de anunciar que, como consecuencia, "me alejaré de las redes sociales y dejaré que el equipo se encargue de ello".

En principio, deja las redes sociales mientras dure la Eurocopa, para quedar completamente al margen de los mensajes que le han ido dejando y que tanto daño le han hecho. "Como siempre, agradezco todo el apoyo de la afición, pero tomo esta medida para protegerme y centrarme en ayudar al equipo en todo lo posible", aclaró.

"Espero que cuando hablen, quienes escriban insultando se lo piensen dos veces para que no lo paguen los demás. Las 'Leonas' hemos conseguido algunos cambios importantes y estoy muy orgullosa de formar parte del equipo, y espero que al hablar de esto se genere otro cambio positivo para todos. Ya solo miro hacia adelante y me concentro en poner toda mi energía en ayudar a mi equipo", finalizó.

el apoyo del equipo a su jugadora

Rápidamente, la selección de Inglaterra decidió apoyar públicamente a su jugadora con otro comunicado difundido a través de sus redes sociales.

"Estamos con Jess, y con todas las jugadoras 'Leonas', por todas las que han sufrido racismo en el pasado y lo sufren en el presente", escriben antes de dar paso al comunicado y recordar que retiran el gesto de la rodilla el tiempo que Inglaterra se mantenga en la Eurocopa.

Inglaterra jugará su duelo de semifinales este martes a las 21 horas frente a Italia. Si vencen, en la final del próximo domingo contra las ganadoras de la otra semifinal, entre España y Alemania.