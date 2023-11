Juanma Castaño comparte el truco para saber qué gasolinera está pegada a la autovía: "Está indicado"

Durante el desarrollo habitual de Tiempo de Juego cada fin de semana, Paco González suele preguntar al resto de compañeros si han aprendido algo nuevo en los últimos días que quieran compartir. Y aunque Juanma Castaño entró fuera de tiempo, no quiso empezar el Tertulión de los Domingos sin compartir su último descubrimiento: "He aprendido una cosa que es de las cosas más importantes que he aprendido en los últimos años en toda mi vida".

Y ese 'secreto' desvelado por Castaño durante este fin de semana tiene que ver con algo que preocupa a los conductores: saber si una gasolinera indicada en las señales está cerca de la carretera o "es de las que ves la señal y te desvías, te desvías...", describía.

Pues, efectivamente, existe una forma de saber ya de antemano las que están pegadas a la carretera.

El truco de Juanma Castaño sobre la distancia de las gasolineras

Castaño ha descubierto que "cuando viene indicado que la gasolinera está a 1250 metros y después a 750 metros es que está metida hacia adentro. Pero si viene indicada que está a 1000 metros y luego a 500 metros es que está en el borde de la carretera".

Todo esto viene porque "tengo una manía, que es que quiero echar gasolina cuando viajo en gasolineras que estén pegadas a la carretera", confesó.

El resto de comentaristas del Tertulión respondieron con humor al descubrimiento de Juanma Castaño.

Manolo Lama dice que él ya lo sabía: "Yo es que levanto la cabeza y miro dónde está la cabeza". Y aunque Mónica Marchante desvela que esa información se ha hecho viral en TikTok, Lama insiste: "Yo es que lo he leído en el Marca. Te lo juro: «El nuevo truco para saber si una gasolinera está cerca de la autovía». Es que los del TikTok se copian las cosas que leen en los periódicos de toda la vida".

De hecho, en la plataforma de vídeos cortos existen numerosos vídeos sobre este tipo de trucos.

Lo que dice la DGT sobre las señales sobre estaciones de servicios

Como recoge un manual del Ministerio del Interior sobre las señales de conducir, aquellas señales con fondo blanco "indica en carreteras convencionales con tráfico elevado (según especificaciones de la norma 8.1?IC de señalización vertical) y en todas las carreteras multicarril, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados. Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción “vía de servicio”. En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio, se indicará la distancia hasta la misma así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio en el sentido de la marcha. En el cajetín superior figurará la distancia a la salida".

Señal indicadora de una estación de servicio a 250 metros en una autovía

Si la señal cuenta con fondo azul, "indica, en una autopista o una autovía, la proximidad de una salida hacia los servicios señalizados. Si estos se encuentran ubicados en una población, el nombre de la misma podrá figurar en la primera línea del cartel y si están emplazados en una vía de servicio figurará la inscripción “vía de servicio”. En caso de que entre los servicios exista una estación de servicio, se indicará la distancia hasta la misma así como su horario de apertura. En el subcartel inferior figurará la distancia y horario de apertura de la siguiente estación de servicio en el sentido de la marcha. En los subcarteles superiores figurará el número de salida y la distancia hasta esta".