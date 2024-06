Joseba Larrañaga, decepcionado con Inglaterra, se fija en un detalle de Foden: "No estaba Guardiola"

La selección de Inglaterra se impuso (0-1) a la de Serbia este domingo en su debut en la Eurocopa 2024 gracias a un gol del jugador del Real Madrid Jude Bellingham a los 13 minutos, tres puntos con los que pone un pie en octavos de final aunque sin convencer.

El combinado nacional británico es una de las favoritas para llevarse el trofeo continental, sin embargo, no ha dejado la imagen que se esperaba y en el tramo final de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Fernando Evangelio y Rubén Martín se analizó el partido de los de Gareth Southgate con una idea clara: "Es una decepción perenne, permanente". Puedes escuchar la opinión completa en el audio que aparece justo a continuación.

Audio

Liderato del grupo

La eterna favorita sin un título desde el Mundial de 1966 entró en acción en la cita italiana con un triunfo obligado ante una Serbia que vendió cara su piel. Los de Gareth Southgate fueron de más a menos, con Bellingham en todas partes pero poco de los demás.

Mediado el primer tiempo, el equipo inglés perdió el control o dejó que Serbia saliera de la cueva para buscar la contra, pero los de Dragan Stojkovic no dejaron de crecer hasta rondar el empate. Al final, no hubo disgusto para los 'Tres Leones' y, después del empate entre Eslovenia y Dinamarca, el Grupo C se le pone en bandeja.

Bellingham celebra el gol ante SerbiaEFE

Joseba Larrañaga fue muy crítico con la labor del equipo inglés en su análisis al comienzo del tramo final de Tiempo de Juego: "Es una decepción perenne, permanente. Grandes expectativas y no juegan una castaña".

Fernando Evangelio, por su parte, se fijó en el seleccionador Southgate: "Tengo la sensación de que desaprovecha la calidad que tiene en pos del plan y ata al talento que tiene disponible. Ves en algunos unas versiones sobresalientes en sus clubes, y en la selección ves unas versiones atadas".

Rubén Martín, que narró el choque para Tiempo de Juego desde el estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen hace énfasis en los problemas defensivos del combinado inglés: "Tienen hombres ofensivos, pero con el doble pivote de hoy es muy dificil que te haga ganar la Euro y atrás tienen problemas".

Por último, Pedro Martín se acordó de esa dato: Inglaterra no gana ningún título desde el Mundial de 1966: "Ha estado cerca en varias ocasiones, pero no 'ha rascado' desde el 66 y es raro que una selección tan potente no haya ganado más".

Foden

Una de las estrellas de esta selección es Phil Foden, el jugador del Manchester City. Foden jugó los 90 minutos del partido y en los instantes finales del encuentro hizo una jugada que llamó la atención de Joseba Larrañaga.

"Desde la defensa, ha dado un patadón y lo primero que ha hecho ha sido mirar al banquillo y cuando ha visto que no estaba Guardiola...y menos mal porque si lo hago con Guardiola no juego en el City ni 30 segundos más". Escucha esta anécdota en el audio que aparece a continuación.

Audio

El calendario de Inglaterra en esta Fase de Grupos se completa con el encuentro ante Dinamarca el próxímo 20 de junio a las 18:00h y el último choque será ante Eslovenia cinco días más tarde, el 25 de junio. Cabe recordar que pasan los dos primeros de los seis grupos y también los cuatro mejores terceros.

Canales de WhatsApp

