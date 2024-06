Bellingham guía hacia la victoria a una Inglaterra sin brillo

El lamentable intercambio de abucheos y pitos entre serbios e ingleses durante los himnos Inglaterra entró en juego este domingo en la Eurocopa en su encuentro ante Serbia. En la ceremonia de los himnos se escucharon abucheos y pitos por parte de ambas aficiones. Javier Pascual 16 jun 2024 - 21:01









La selección de Inglaterra se impuso (0-1) a la de Serbia este domingo en su debut en la Eurocopa 2024 gracias a un gol del jugador del Real Madrid Jude Bellingham a los 13 minutos, tres puntos con los que pone un pie en octavos de final aunque sin convencer.

La eterna favorita sin un título desde el Mundial de 1966 entró en acción en la cita italiana con un triunfo obligado ante una Serbia que vendió cara su piel. Los de Gareth Southgate fueron de más a menos, con Bellingham en todas partes pero poco de los demás.

Mediado el primer tiempo, el equipo inglés perdió el control o dejó que Serbia saliera de la cueva para buscar la contra, pero los de Dragan Stojkovic no dejaron de crecer hasta rondar el empate. Al final, no hubo disgusto para los 'Tres Leones' y, después del empate entre Eslovenia y Dinamarca, el Grupo C se le pone en bandeja.

En general fue un partido bastante plano de Inglaterra, sobre todo para la calidad en sus filas. Serbia, en su primera EURO como país, mordió y se defendió con agresividad, algo que mantuvo lejos de su área toda esa calidad inglesa. Bukayo Saka fue quien lo intentó un par de veces por la banda y quien generó el 0-1.

El jugador del Arsenal encontró a un Bellingham que cabeceó con todo el balón a la red. El jugador del Real Madrid se mostró muy motivado pero estuvo lejos de la portería más allá de ese cabezazo. Igualmente, no aparecieron ni Harry Kane ni Phil Foden, y Serbia empezó a encontrar caminos a la meta rival.

En la reanudación, el equipo balcánico confirmó el cambio de tercio, presionando arriba, a la espera de algo de puntería. La tuvo Mitrovic, quien reclamó penalti antes de ser sustituido, y Tadic y Jovic dieron aún más sensación de peligro a los serbios. Inglaterra, sacando el balón a pelotazos, reaccionó con un disparo de Alexander-Arnold y Southgate no movió el banquillo hasta el 70'.

Nada más entrar, Jarrod Bowen se fue por la banda derecha y le puso la primera a Kane, pero entre Rajkovic y el larguero evitaron el gol del ariete del Bayern. Con todo, Serbia no renunció a pescar un buen debut y Vlahovic fusiló desviado por poco. Los ingleses trataron de recuperar el balón pero terminaron achicando agua en un flojo estreno aunque con tres puntos en el bolsillo.

Ficha del partido:

0 - Serbia: Rajkovic; Zivkovic (Birmancevic, m. 74), Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kostic (Mladenovic, m. 43); Milinkovic Savic, Gudelj (Ilic, m. 46), Lukic (Jovic, m. 60); Vlahovic y Mitrovic (Tadic, m. 60).

1 - Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander Arnold (Gallagher, m. 69), Rice; Saka (Foden, m. 75), Bellingham (Mainoo, m. 85), Foden y Kane.

Gol: 0-1, m. 13: Bellingham.

Árbitro: Daniel Orsato (Italia). Amonestó con tarjeta amarilla al serbio Gudelj (m. 39).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del grupo C de la Eurocopa 2024, disputado en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen ante unos 50.000 espectadores.