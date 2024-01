Joseba Larrañaga advierte del peligro que acecha al fútbol por los audios del VAR: "Insoportable"

Estamos en una semana en la que la polémica en el fútbol español no ha hecho más que crecer por los arbitrajes de partidos como el Real Madrid - Almería del pasado domingo o por la filtración de algunas conversaciones entre los árbitros de campo y los árbitros del VAR, a espaldas del Comité Técnico de Árbitros, que ha llegado a presentar incluso una denuncia por ello ante la Guardia Civil.

Así que, más allá de la polémica habitual o la 'moviola' que ha existido siempre en el mundo del fútbol, ahora hay que añadir las suspicacias, el análisis de las decisiones, las presiones de algunos clubes, el disgusto de muchos jugadores y las acusaciones de amaño que han llegado a salir hasta de boca el presidente del Barcelona, Joan Laporta.

Son muchos ingredientes para una coctelera peligrosa de la que advierte Joseba Larrañaga, que siempre ha sido contrario a que se hicieran públicos los audios del VAR porque cree que, lejos de resolver entuertos, "los audios del VAR lo que están haciendo es emponzoñar el mundo del fútbol. Y más, si ya hay filtraciones dentro del colectivo del grupo y que están permitiendo que oigamos prácticamente todo lo que está sucediendo".

Larrañaga cree que esta decisión, directamente, "no aporta nada. En realidad, no aporta más que polémica", y advierte de un peligro que acecha al fútbol: "Esto hace que el fútbol sea lo que menos interese del fútbol, y que lo que de verdad interese sea lo que sucede alrededor de las decisiones arbitrales y los audios del VAR". Y esos intereses nos acaban arrastrando "a un montón de horas en los medios de comunicación para no llegar a ninguna conclusión".

Las filtraciones, denunciadas ante la Guardia Civil

Esta misma semana, la Federación Española de Fútbol denunció ante la Guardia Civil después de las publicaciones de unos audios del sistema VAR, de ámbito totalmente profesional y privado, correspondientes al partido de la última jornada de Liga Real Madrid - Almería.

El organismo, que mantiene abierta a su vez una investigación interna tras el mencionado suceso, considera que "es extremadamente grave que se haya extraído este material audiovisual y espera que se encuentre una respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades".

El Comité Técnico de Árbitros, por su parte, abrió una investigación interna después de que se hicieran públicos los audios de una jugada del citado partido, sin revisión en el monitor y sin estar entre las seleccionadas para ser publicadas entre las conversaciones mantenidas por el árbitro principal, Francisco Hernández Maeso, y el de VAR, Alejandro Hernández Hernández.



El canal de Twitch del periodista y streamer Gerard Romero emitió un audio en el que ambos árbitros comentan los instantes posteriores a una acción entre Vinicius y Pozo, en la que el Almería pidió la expulsión del futbolista brasileño por agresión a su jugador.

La alternativa de Larrañaga a las escuchas del VAR

Joseba Larrañaga es más partidario de que "el árbitro explicara, como pasa en la NFL, cuál ha sido la decisión que ha tomado: que se lo diga a todo el mundo: «He pitado penalti por mano del número 5 porque interrumpe una jugada o porque ocupa un espacio» o por la razón que sea", aclaró.

Lo peor de todo esto, para el copresentador y comentarista de El Partidazo de COPE, es que "esto no va a quedar así e irá 'in crescendo'. Así que para ver fútbol", concluye, "nos tendremos que ir a ver partidos de infantiles o alevines porque la dinámica en la que está entrando el fútbol profesional se está poniendo bastante insoportable".