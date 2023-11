José María del Nido, en COPE Sevilla: "Tienen la horas contadas al frente del Sevilla"

El expresidente del Sevilla, José María del Nido, ha pasado por los micrófonos de COPE Sevilla tras el empate en el derbi sevillano del domingo. La situación del equipo es bastante mala y parece que el cauce sevillista puede desbordarse en cualquier momento. Actualmente, el equipo hispalense se encuentra en la 13ª posición en la competición doméstica, a cinco puntos del descenso y prácticamente eliminado en la fase de grupos de la Champions League. El expresidente valoró así el empate frente al Betis: "Me quedo con mi afición y el resultado. No dimos la imagen que debiéramos".

Del Nido ha dejado muy claro que su intención en la próxima junta de accionistas es recuperar la presidencia del Sevilla. Es importante recordar que Del Nido tiene la fuerza accionarial necesaria para poder hacer cambios importantes dentro del club, por ejemplo en el consejo de administración, pero hasta que un juez no dicte una sentencia favorable hacia el expresidente, no podrá votar personalmente: "Hemos impugnado hace unos diez días la junta del mes de julio. Hemos pedido la medida cautelar de que se nos deje votar el cese del consejo de administración. Y que podamos votar en el nuevo consejo. Esperamos que antes de la junta el juzgado nos deje votar. El día 5 de diciembre comienza un nuevo Sevilla. Tenemos un número de acciones que por el capital social del Sevilla es imposible de vencer. No hay acciones que nos puedan ganar", sentenció José María del Nido.

Otro de los temas principales por los que el expresidente desea volver, es la "pésima situación económica" por la que atraviesa el equipo hispalense. Del Nido argumentó que no podían tolerar que el equipo tuviera pérdidas cuando están jugando en la máxima competición europea y los ingresos deberían ser superiores a otras épocas: "Cuando hace tres años dije que la deriva económica era impresentable, que estaba entrando en una vorágine de números que no la íbamos a poder soportar, me llamaron agorero. Hemos perdido en los tres últimos años 85 millones. Y jugando Champions. Hemos pasado de un valor de mercado de la plantilla de más de 400 a menos de 200".

La mala situación del Sevilla se está reflejando también en los banquillos. Tras el despido de Mendilibar como técnico del club, el consejo de administración valoró que la mejor opción para suplir al entrenador vasco era Diego Alonso, un entrenador sin experiencia en Europa y con muchas cosas que demostrar en el fútbol de élite. Una de las opciones que se barajaron para suplir a Mendilibar fue Marcelino, anunciado oficialmente por el Villarreal como nuevo entrenador del conjunto castellonense tras el despido de Pacheta: "Las medidas de riesgo hay que minorizarlas al máximo. Vamos a pensar que Diego Alonso era el mejor que había. Marcelino tenía un pedigrí de entrenador top. Quiero creer que el entrenador va a triunfar. Pero si hay que prescindir de sus servicios, la honradez de Víctor Orta le va a hacer presentar su dimisión si esto llega a suceder"

Por último, Del Nido fue preguntado por la posible presidencia de su hijo en un futuro y el exmandatario del Sevilla contestó con cierta picaresca: "Quien tiene que suceder a Pepe Castro es un miembro de la familia del Nido, no mi hijo José María, que tiene 161 acciones. Es su padre que tiene 27.000 quien debe decidirlo. Entre padres, hijos y hermanos no metas la mano. No quiero hablar de eso. Yo tengo seis hijos. Cuando en el lado de la acera todos está en un lado y uno está en el otro".