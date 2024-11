Jorge Martín, en El Partidazo de COPE: "En la ciudad voy en coche, las motos me dan un poco de miedo"

¿Es como te habías imaginado?: No, es mejor de lo que me imaginaba. No me lo creo, estoy en schok. He tenido momentos de llorar, gritar, de celebrarlo con el equipo. Intentando disfrutar el momento.

¿Cuándo lloras viendo que va a llegar?: A falta de 7 vueltas empieza a pasarme toda mi carrera por delante, viendo a mi padre madrugando, llevándome a entrenar después de trabajar, con mi madre cocinando en los karting... en la última vuelta no podía parar de llorar y ya cuando he visto a mi familia y mi equipo en el parque cerrado ya me he derrumbado, peo de felicidad.

EFE Jorge Martín, campeón del mundo en MotoGP

En la pista puedes perder concentración: Estaba tranquilo, ha sido como un fin de semana más. Si no hubiese sido rápido tendría que haber ido más al límite y hubiese habido más riesgo.

¿Has dormido bien?: Me acosté muy prontito, ocho horas y medio. Este año me lo he tomado mejor que el año pasado. La cabeza es tu peor y mejor aliado y poder trabajarla y reenfocarte cuando no tienes la mejor actitud, me ha ayudado mucho en estos momentos difíciles.

¿Cuál ha sido el peor y mejor momento de la temporada?: El mejor momento, ahora. Cuando acaba todo, el haberlo disfrutado y sufrido. El peor momento, en Alemania, al caerme liderando...pasé un verano un poco frustrado Pero esos momentos me han hecho más fuerte.

La rivalidad con Bagnaia es idílica: Es algo especial, nos conocemos desde hace muchos años y compartimos habitación durante dos años. Nos conocemos muy bien, hemos sido muy, muy amigos, casi hermanos. Estar peleando ahora en Moto GP por títulos es algo bonito y no hay que perder estar relación. Que gane el mejor. Si es más rápido, estaré feliz por él; y si lo soy yo, viceversa.

¿El día que eres campeón te apetece pasar facturas?: Me apetece disfrutar con mi equipo, ver a mi gente, disfrutar de ellos porque se lo merecen más que yo, todo mi equipo. Serán 30-40 personas. Dan valor porque un equipo privado, plantar cara a Ducati, por eso tiene tanto valor.

¿En qué te va a cambiar la vida?: Nada, me levantaré, prepararé el test y descansaré y luego volveré a entrenar. Tenía miedo de no conseguir el título pero mi vida no va a cambiar nada. Seré el más feliz del mundo pero si no lo hubiera conseguido, lo hubiera intentado el año que viene.

¿Hasta cuándo quieres correr?: La vida lo dirá, no pienso en el futuro. Quiero disfrutar lo de hoy. Lo que me aguante la mente, que es el único muro que tenemos porque el físico lo tengo.

¿Las felicitaciones?: No me ha dado tiempo a mirar el móvil. Ahora lo importante es mi gente, ya habrá tiempo de responder a todos.

Estabas casi predestinado: He nacido para esto. Ganar este título es cerrar una trayectoria perfecta. Todo lo que venga ahora es un regalo. Lo que he pasado, de donde venía con mi familia, las lesiones, la falta de dinero... hemos llegado a la cima del mundo. Mis padres fueron a Jerez 97 y a los nueve meses nací yo.

Me llevaría el 1 a Aprilia: Ya veremos, me lo pensaré en febrero.

¿Vas en coche o en moto por la ciudad?: En coche, las motos me dan un poco de miedo. Me da miedo circular en moto; somos muy vulnerables.