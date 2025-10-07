oficial
Jordi Alba se retira del fútbol
El exjugador del Barcelona cuelga las botas y deja el fútbol profesional.
Teresa Vasallo Fernández
Jordi Alba también dice adiós al fútbol profesional y lo hace tras el anuncio de Sergio Busquets, compañero tanto en el FC Barcelona como en el Inter de Miami donde militan actualmente los dos jugadores.
El jugador anunció la decisión con un emotivo video en su Instagram, donde se pueden ver los mejores momentos de su carrera, siendo una pieza clave en el Barcelona pero también en la Selección Española con la que ganó una Eurocopa.
Esta decisión llega a los 36 años de edad. Además, es considerado uno de los mejores laterales izquierdos, y el mejor del fútbol español.
