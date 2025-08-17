Jon Rahm obra el milagro y conquista el LIV Golf por segundo año consecutivo

Jon Rahm ha conseguido lo que parecía imposible. El golfista de Barrika se ha proclamado campeón del LIV Golf 2025, el prestigioso circuito impulsado por Arabia Saudí con algunos de los mejores jugadores del mundo y una inédita dotación económica. El triunfo final, dotado con 18 millones de dólares, llega tras una temporada en la que Rahm no había ganado ningún torneo, pero en la que fue el más regular de todos, terminando siempre entre los once primeros.

el análisis del torneo de indianapolis

El título parecía destinado al chileno Joaquín Niemann, gran dominador del curso con cinco victorias. Sin embargo, Rahm mantuvo viva la esperanza la pasada semana en Chicago y en Indianápolis consumó la proeza. En el Club de Chatham Hills, en Westfield, firmó un espectacular -22 total, coronado con una última jornada de -11, que le permitió alcanzar a Sebastián Muñoz y forzar un desempate. El colombiano se llevó el torneo, pero no la clasificación general, en la que el español fue el gran beneficiado.

La clave estuvo en la caída de Niemann. El chileno partía con ventaja y llegaba a la jornada final con -12, uno por delante de Rahm. Sin embargo, no pudo mantener el ritmo y acabó en cuarta posición, empatado con Ortiz, Grace y Puig, con -17. Los baremos de reparto de puntos del LIV Golf le fueron adversos y, pese a su brillante temporada, perdió la corona en el último suspiro. Dustin Johnson completó el podio final del torneo con -20.

El recorrido de Rahm fue antológico. Logró 10 birdies y un eagle, con un solo bogey en el hoyo 13. Supo reponerse y firmar un final bajo par en los cuatro últimos hoyos que resultó decisivo. “Se lo ha ganado con todas las de la ley”, apuntaban en el propio circuito, que ha visto en el triunfo del español la mejor muestra de lo que pretendía con su creación: espectáculo, emoción e incertidumbre hasta el final.