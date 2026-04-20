Jon Rahm se embolsa más de 4 millones de dólares tras ganar en México

Jon Rahm fue el gran protagonista del torneo de LIV Golf en México este pasado fin de semana.

El español se hizo con la victoria, con una tarjeta de 64 golpes, un score de -21. Su triunfo, a nivel individual, le aportó un premio de 3,4 millones de dólares.

Fue una jornada importante para el golf español, donde los tres jugadores que coparon el podio son nacidos en España. Tras Rahm, el segundo mejor fue David Puig, que concretó su mejor puesto en el LIV golf, con un score de -15. Con la misma marca, terminó tercero José Ballester.

En la prueba por equipos, Legion XIII, de la que es capitán Rahm, triunfó con un score acumulado de -45; le siguió Fireball GC, que lidera el español Sergio García con -36; y Southern Guards GC concluyó tercero con -26.

El triunfo de Rahm a nivel de equipos les reporta a los cuatro integrantes otro premio aproximado de 3 millones de euros más, a repartir, por lo que el golfista vasco cierra su participación en México con un montante superior a los cuatro millones de dólares.