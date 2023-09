Jagoba Arrasate ya conoce su sanción tras la expulsión ante el Atlético

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, fue expulsado en el minuto 78 del partido contra el Atlético de Madrid en El Sadar "por protestar de forma persistente y reiterada tanto al asistente número uno como al árbitro tras haber sido advertido en varias ocasiones", según redactó en el acta Juan Martínez Munuera, el colegiado del encuentro, después de que el árbitro anulara un tanto a David García por una falta sobre el belga Witsel.

Jagoba Arrasate: "Nos han quitado la libertad de expresión; esta es la Liga que quieren" El entrenador de Osasuna se quejó en DAZN del gol anulado a su equipo en la derrota ante el Atlético de Madrid y que provocó su expulsión. 28 sep 2023 - 23:46

"Si digo lo que pienso, me encantaría, pero no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también. Es gol legal clarísimo", afirmaba Arrasate tras el encuentro en la rueda de prensa postpartido.

LAS SANCIONES DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN

En la tarde de este viernes, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado la sanción de dos partidos de suspensión al entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, por protestar al árbitro, igual que al jugador del Mallorca Pablo Maffeo y el del Rayo Vallecano Abdul Mumin, y con uno al técnico del Getafe, José Bordalás.

El jugador del Mallorca Pablo Maffeo fue expulsado al final del encuentro (m.90+7) ante el Barcelona, "por salir del área técnica con los brazos en alto" y "protestar vehementemente" una decisión del árbitro, según el acta, y el ghanés del Rayo Vallecano Abdul Mumin también vio la roja después de dos amarillas (m.88) por desconsideración hacia los árbitros frente al Cádiz (0-0).

Según informó la RFEF, el Comité de Competición también castigó con un partido de sanción al entrenador del Getafe, José Bordalás, por conducta contraria al buen orden deportivo tras su expulsión frente al Athletic en Bilbao (m.96), después de la tangana que se formó en los últimos minutos del encuentro.

Según el acta arbitral, el técnico vio la cartulina roja por "entrar al terreno de juego durante una interrupción, discutiendo con un jugador contrario llevándose el dedo índice a la boca mandándole callar" y el Comité ha desestimado las alegaciones del Getafe en defensa de su entrenador.

"Con las imágenes aportadas por el club no se aprecia de modo indubitado que el técnico no discutiese con el jugador contrario, y ello con independencia de cuál fuese la actitud de este último y la reacción del árbitro ante la misma, por lo que no se puede apreciar error material manifiesto en el relato arbitral", indica la resolución del Comité de Competición.

Otro de los expulsados con roja directa en el Athletic-Getafe (2-2), el jugador local Oihan Sancet, tendrá que cumplir un partido de sanción, por producirse de manera violenta con un contrario y ser expulsado (m.46) por una acción sobre Diego Rico, igual que el delantero de Osasuna "Chimy" Ávila.

El jugador argentino vio la roja (m.85) frente al Atlético de Madrid, por producirse de manera violenta en un enfrentamiento con el rojiblanco Álvaro Morata, expulsado también entonces por doble amonestación (m.84 y m.85), "por lanzar el brazo hacia atrás impactando de forma temeraria a un adversario".

El delantero del Atlético cumplirá un partido de sanción, después de que el Comité de Competición haya desestimado las alegaciones de su club en contra de ambas tarjetas, ya que "el visionado de las imágenes no han permitido verificar que no hubo golpeo con el brazo por parte del jugador" y eso "impide sostener la existencia de un error material manifiesto".

También se perderán la próxima jornada por doble amonestación el jugador marroquí del Valencia Selim Amallah y el del Celta de Vigo Lucas De la Torre.

