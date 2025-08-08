Izan Almansa fichará por el Real Madrid para las siguientes cuatro temporadas

El jugador español de baloncesto Izan Almansa,en un entrenamiento con la selección.REMITIDA / HANDOUT por FEBFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma17/6/2025

Movimiento inesperado en el mercado del Real Madrid de baloncesto. Tal y como informó la periodista Noelia Gómez en su cuenta de twitter, el club blanco ha cerrado la incorporación de Izán Almansa, pívot murciano de 20 años y 2,08 metros, para las próximas cuatro campañas. La idea inicial es que el joven internacional esté desde ya en el equipo blanco y no se le ceda a ningún otro equipo como ha informado Pilar Casado.

Los refuerzos del Real madrid baloncesto para esta temporada

Este refuerzo llega después de la reciente firma de Chuma Okeke, cuarto fichaje estival tras Theo Maledon, David Kramer y Gabriele Procida. Con la plantilla ya en 13 efectivos, se esperaba un escolta con capacidad anotadora como último movimiento, por lo que la apuesta por Almansa ha resultado toda una sorpresa.

la trayectoria del pívot español

El pívot vuelve así a la disciplina madridista, donde militó entre 2019 y 2021 en las categorías cadete y junior, llegando a disputar tres partidos en Liga EBA. Formado inicialmente en la cantera del UCAM Murcia, en 2021 optó por probar suerte en la academia estadounidense Overtime Elite, donde los jóvenes podían compaginar formación y remuneración económica.

En 2023 fichó por el G League Ignite, con la vista puesta en el salto a la NBA. Sin embargo, no fue elegido en el draft de 2024 y decidió continuar su carrera en la liga australiana con los Perth Wildcats. Tras disputar la Liga de Verano con los Philadelphia 76ers, tampoco logró un puesto fijo y su futuro apuntaba a la G League.

Almansa es uno de los talentos más prometedores del baloncesto español, con un palmarés en categorías inferiores que incluye oro mundial Sub-19, plata Sub-17 y tres MVP en torneos internacionales. También ha debutado con la selección absoluta, donde Scariolo ya pudo trabajar con él. Ahora, técnico y jugador volverán a coincidir, esta vez vestidos de blanco.